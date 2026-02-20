Baseus Enerfill: MagSafe Powerbank derzeit zum halben Preis erhältlich

Die Auswahl an magnetischen Powerbanks ist mittlerweile riesig. Derzeit kommen die ersten Modelle auf den Markt, die den neuen Qi2.2 Standard und damit eine drahtlose Leistung von 25 Watt bieten. Hier liegen die Preise allerdings noch weit über 50 Euro. Und dann gibt es die günstigen Modelle für unter 20 Euro, die aber meist nur einfaches Qi mit 7,5 Watt bieten. Die Baseus Enerfill MagSafe Powerbank ordnet sich genau dazwischen ein und ist aktuell deutlich günstiger erhältlich.

Der magnetische Akku von Baseus hat einen regulären Preis in Höhe von 49,99 Euro. Zu einer Empfehlung wird er jedoch erst, wenn ihr den Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert und damit den Preis auf nur noch 24,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Der Coupon ist laut Angaben bei Amazon bis zum 23. Februar gültig.

Zu diesem Preis ist die Baseus Enerfill MagSafe Powerbank eine einmalige Gelegenheit. Und das nicht nur dank der Kapazität von 10.000 mAh, sondern vor allem aufgrund der Unterstützung für Qi2. Damit kann das iPhone mit einer Leistung von 15 Watt drahtlos aufgeladen werden – doppelt so schnell wie bei anderen günstigen Powerbanks.

Am USB-C-Port liefert die Baseus Enerfill MagSafe Powerbank noch mehr Leistung

Und wenn ihr noch mehr Leistung möchtet, dann könnt ihr den integrierten USB-C-Anschluss nutzen. Dieser liefert sogar bis zu 30 Watt und kann ein iPhone damit mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Selbst bei den großen Pro Max Modellen ist so eine komplette Ladung locker möglich.

In Sachen Design gibt es bei der Baseus Enerfill MagSafe Powerbank keine großen Überraschungen. Was ich hier immer ganz nett finde: Die regulatorischen Aufdrücke sind an der schmalen Kante versteckt und wenig auffällig. Außerdem gibt es vier kleine LEDs, die den aktuellen Ladestatus der Powerbank anzeigen können. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.