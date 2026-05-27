Fire TV Stick HD jetzt erhältlich: Neues Einsteiger-Modell ist 30 % schneller

Der vor rund einem Monat angekündigte Fire TV Stick HD steht ab sofort zum Kauf bereit. Zum Start kostet die neue Generation, die jetzt 30 Prozent schneller ist, nur 29,99 Euro statt 49,99 Euro. Darüber hinaus ist der neue Stick die günstigste Eintrittskarte für Alexa+, wobei danach alle anderen Echo-Geräte im eigenen Smart Home freigeschaltet werden. Doch was bietet der neue Fire TV Stick HD überhaupt?

Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue Fire TV Stick HD durchschnittlich 30 Prozent schneller. Der kompakte Stick verzichtet zudem auf ein externes Netzteil, da er direkt über den Fernseher mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Strom versorgt wird. Darüber hinaus ist der Stick auch schmaler und eignet sich somit besser für Reisen, um im Hotel das Fire-TV-Erlebnis zu gewährleisten.

Neues Fire TV Design ist mit dabei

Mit an Bord ist auch die neu gestaltete Fire-TV-Oberfläche, die übersichtlicher und schneller ist sowie ein modernes Design bietet. Neue Kategorien machen es leichter, Filme, Serien, Nachrichten, Live-Inhalte und Sportsendungen über alle genutzten Dienste hinweg zu finden.

Für die anstehende Weltmeisterschaft steht Fire-TV-Kunden ein spezieller Fußball-Hub zur Verfügung, der zeigt, wo das nächste Spiel läuft. Mit einem Klick gelangt man dann direkt zur Live-Übertragung beim entsprechenden Anbieter.

Wenn der eigene Fernseher auf 4K verzichtet, ist der Fire TV Stick HD die beste Option.