Neu von Amazon: Fire TV Stick HD und Amazon Ember Artline Fernseher

Amazon hat einen neuen Fire TV Stick HD angekündigt, der durchschnittlich 30 Prozent schneller als die vorherige Generation ist. Praktisch ist auch, dass der Stick kein separates Stromkabel benötigt, sondern direkt über USB-C vom Fernseher mit Strom versorgt wird. Darüber hinaus ist das neue Modell platzsparender, da er rund 30 Prozent kleiner als das Vorgängermodell ist – so wird der Stick noch portabler.

In den nächsten Monaten erhält der Fire TV Stick HD eine neue Option für die adaptive Anzeige. Wird die Barrierefreiheitsfunktion aktiviert, verbessert sie die Sichtbarkeit und Navigation auf dem Bildschirm deutlich: Kleinere Elemente wie Texte und Menüs werden vergrößert, während größere Inhalte wie Bilder entsprechend skaliert werden. So entsteht insgesamt ein harmonischeres und übersichtlicheres Nutzungserlebnis. Nutzerinnen und Nutzer können dabei aus verschiedenen Größenstufen wählen und die Darstellung individuell anpassen.

Der neue Fire TV Stick HD kostet 49,99 Euro und ist demnächst erhältlich.

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Jetzt vorbestellen: Amazon Ember Artline Fernseher

Der Lifestyle-Fernseher Ember Artline wurde von Grund auf für die sogenannte Ambient-TV-Funktion entwickelt, wodurch er sich nahtlos in den Wohnraum einfügt. Während klassische Fernseher im ausgeschalteten Zustand oft wie schwarze Flächen wirken, verwandelt sich die Ember Artline hingegen in eine digitale Galerie.

Das liegt vor allem am matten Display, das Spiegelungen konsequent reduziert und gleichzeitig dafür sorgt, dass Kunstwerke und Fotos besonders hochwertig dargestellt werden. Dadurch entsteht ein Bild, das beinahe wie ein echtes Gemälde wirkt – und das unabhängig von den Lichtverhältnissen im Raum.

Darüber hinaus unterstützt das Modell moderne Standards wie 4K QLED, Dolby Vision sowie HDR10+, wodurch Inhalte kontrastreich und farbintensiv wiedergegeben werden. Ebenso sorgt Wi-Fi 6 für eine stabile und schnelle Verbindung.

Dank Fernfeld-Mikrofonen lässt sich der Fernseher bequem per Sprachbefehl steuern, ohne dass eine Fernbedienung notwendig ist. Gleichzeitig kommt die sogenannte Omnisense-Technologie zum Einsatz. Diese erkennt, ob sich Personen im Raum befinden, und schaltet die Ambient-TV-Funktion automatisch ein oder aus.

Mit einer Tiefe von nur 3,9 Zentimetern wirkt der Fernseher besonders schlank und erinnert eher an ein Wandbild als an klassische Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus können Käuferinnen und Käufer aus zehn magnetischen Rahmen wählen, die sich einfach anbringen lassen. Ein Rahmen ist bereits im Lieferumfang enthalten, während weitere Varianten separat erhältlich sind.

Die Ember Artline wird in den Größen 55 und 65 Zoll angeboten und startet ab einem Preis von 999,99 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, während die Auslieferung am 7. Mai beginnt.

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Fire TV: Neue Oberfläche startet Ende April

Amazon bringt sein überarbeitetes Fire-TV-Erlebnis an den Start – und zwar noch Ende April. Die neue Oberfläche wirkt nicht nur deutlich moderner, sondern auch aufgeräumter und reagiert laut Unternehmen bis zu 30 Prozent schneller. Gleichzeitig sorgen neue Kategorien dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer Inhalte wie Filme, Serien, Nachrichten, Live-TV oder Sport deutlich einfacher finden.

Passend zum anstehenden Fußball-Sommer integriert Amazon zudem einen speziellen Fußball-Hub. Dort sieht man auf einen Blick, wo das nächste Spiel übertragen wird, und gelangt direkt zum jeweiligen Anbieter, um die Partie live zu verfolgen.

Fire TV Channels: Kostenlose Inhalte ohne Hürden

Darüber hinaus startet in Deutschland in Kürze auch der Rollout von Fire TV Channels. Damit erweitert Amazon sein Angebot um zahlreiche kostenlose Inhalte aus verschiedenen Bereichen wie Sport, Nachrichten, Musik, Comedy, Kochen, Reisen oder Lifestyle.

Der Clou: Weder ein App-Download noch eine Registrierung sind erforderlich. Stattdessen werden die werbefinanzierten Inhalte direkt in die Fire-TV-Oberfläche integriert und kontextabhängig angezeigt. Zusätzlich erscheint auf dem Startbildschirm eine eigene Kachel für Fire TV Channels, über die sich das Angebot schnell erreichen lässt.