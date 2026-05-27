Apple verteilt neues Firmware-Update für den AirTag 2

Apple hat eine neue Firmware-Version für den Apple AirTag 2 veröffentlicht. Das Update trägt die Versionsnummer 3.0.49 und ersetzt die bisherige Firmware 3.0.45. Damit handelt es sich bereits um das zweite Software-Update seit dem Marktstart des neuen Trackers.

Welche Änderungen Apple konkret vorgenommen hat, bleibt bislang allerdings offen. Der Konzern hat noch keine offiziellen Release-Notes veröffentlicht. Erfahrungsgemäß konzentrieren sich AirTag-Updates ohnehin weniger auf sichtbare Neuerungen, sondern vielmehr auf Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen und Optimierungen im Hintergrund.

Bereits beim vorherigen Firmware-Update hatte Apple an der Sicherheitsschiene gearbeitet. Damals wurde der Warnton für unbekannte AirTags angepasst, damit sich fremde Tracker mithilfe der Präzisionssuche leichter lokalisieren lassen. Gerade im Zusammenhang mit unerwünschtem Tracking steht Apple seit Jahren unter Beobachtung, weshalb solche Anpassungen zunehmend wichtiger werden.

Firmware-Update erfolgt automatisch

Wer überprüfen möchte, ob die neue Firmware bereits installiert wurde, kann das direkt über die „Wo ist?“-App erledigen. Dort genügt ein Wechsel in den Bereich „Objekte“, anschließend muss der gewünschte AirTag ausgewählt werden. Nach einem Tipp auf den Namen des Trackers erscheint die aktuell installierte Firmware-Version.

Eine manuelle Installation ist weiterhin nicht möglich. Apple verteilt die Software automatisch im Hintergrund über ein verbundenes iPhone. Damit das Update ankommt, sollte sich der AirTag in Reichweite des Smartphones befinden. Danach heißt es lediglich abwarten, bis die neue Firmware automatisch eingespielt wird.

Im 4er-Set kostet der AirTag 2 bei Amazon aktuell nur 85 Euro statt 119 Euro, sodass der Stückpreis auf 21,25 Euro gefallen ist. Bei Apple direkt liegt der Preis währenddessen unverändert bei 119 Euro.