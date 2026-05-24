Jon Prosser gibt bereits Ausblick auf das iPhone 20

Aktuell befindet sich Jon Prosser immer noch im Rechtsstreit mit Apple, nachdem er im vergangenen Jahr bereits weit vor der Präsentation von iOS 26 Details rund um das Betriebssystem bekannt gab. Damals sollen die Wege, über die er an die Details gekommen ist, nicht ganz korrekt gewesen sein.

Zurückzuhalten scheint sich der Amerikaner trotzdem nicht, denn am Wochenende hat er ein Video über ein potentielles iPhone 20 veröffentlicht. Das soll Apple zum runden Geburtstag des Smartphones im kommenden Jahr veröffentlichen – und die Sonderedition soll es in sich haben. Hier seht ihr sein Video zum Gerät:

Das alles soll das iPhone 20 können

So soll Apple angeblich ein „Liquid Glass“-Display einführen – und damit das Design des Betriebssystems erst perfekt machen. Das OLED-Panel im Inneren soll flach bleiben, aber das abdeckende Glas wird angeblich an allen vier Seiten leicht gebogen sein. Das Ziel? Ein Smartphone, das aussieht, als hätte es absolut keinen Rahmen mehr, ohne die Nachteile herkömmlicher „Edge“-Displays zu erben.

Die Gerüchteküche geht außerdem davon aus, dass Apple stark daran arbeitet, Face ID und die Frontkamera unsichtbar unter das Display zu verlegen. Auch das Kamera-Design auf der Rückseite soll große Anpassungen und Verbesserungen erhalten.

Unter der Haube soll das iPhone 20 einen enormen Sprung machen. Erwartet wird der A21 Pro Chip, der im ultra-effizienten 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Gepaart mit Gerüchten über eine völlig neue Akkutechnologie mit deutlich höherer Energiedichte könnte das Jubiläums-Modell bisherige Laufzeit-Rekorde pulverisieren.

Und das Tollste an der ganzen Sache: Wir haben noch bis zum kommenden Jahr Zeit, um uns über das iPhone 20 den Kopf zu zerbrechen und uns mit immer neuen Gerüchten zu beschäftigen. Welches Feature würdet ihr euch am meisten wünschen?