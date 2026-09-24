Antennagate: Fragerunde mit Steve Jobs nach 16 Jahren im Netz

Da müssen wir schon weit in den Geschichtsbüchern zurückblättern. Am 16. Juli 2010 hat Apple eine Pressekonferenz rund um die Empfangsprobleme des iPhone 4s einberufen. Steve Jobs verkündete damals unter anderem eine kostenlose Schutzhülle für betroffene Kunden sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht. Damals wurde die ganze Geschichte „Antennagate“ getauft.

Nach der offiziellen Pressekonferenz, die schon damals als Aufzeichnung im Internet verfügbar war, stellte sich Steve Jobs zusammen mit Tim Cook und Bob Mansfield den Fragen der anwesenden Journalisten. Genau diese Fragerunde war bisher nur schriftlich überliefert, nun gibt es auch davon eine gesamte Aufzeichnung auf YouTube.

Falls ihr heute Abend ein bisschen Zeit übrig und Lust auf eine Zeitreise habt, dann schaut doch gerne mal rein: