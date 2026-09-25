Kompaktes Ladegerät mit Display: Auch Ugreen mischt mit

Vor einigen Wochen ist Anker mit einem neuen, kompakten Ladegerät mit Display gestartet. Das nur Anker Nano Ladegerät ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, kostet offiziell 39,99 Euro und wird eigentlich dauerhaft für unter 30 Euro verkauft. Nun bietet auch Ugreen ein ähnliches Produkt an.

Das Ugreen Nexode Pro 45 Watt Ladegerät mit Smart Display ist ab sofort für 34,99 Euro auf Amazon verfügbar. Zum Start gibt es gleich einen Rabatt, der automatisch an der Kasse abgezogen wird. 15 Prozent könnt ihr so sparen und landet damit bei 29,74 Euro – also auf einem ganz ähnlichen Niveau wie Anker.

Das Smart Display des Ugreen Ladegeräts ist bequem ablesbar

In Sachen Design hat sich Ugreen für sein erstes kompaktes Ladegerät mit Display etwas Besonderes einfallen lassen. Das Display ist um 45 Grad abgewinkelt, was das Ablesen erleichtert. Egal, ob das Ladegerät in der Wand steckt oder in einer Tischsteckdose, ihr habt immer einen perfekten Blick auf die Anzeige.

Aber was zeigt das Smart Display überhaupt an? „Ladeleistung, Spannung, Stromstärke und Ladeprotokoll werden in Echtzeit angezeigt“, heißt es in der Produktbeschreibung von Ugreen. „Darüber hinaus erkennt das Ladegerät Modelle der iPhone 17 / 16 / 15 Serie sowie ausgewählte iPad- und MacBook-Modelle und zeigt deren genaue Modellbezeichnung direkt auf dem Display an.“

Das neue Ladegerät von Ugreen bietet einen USB-C-Anschluss und eine maximale Leistung von 45 Watt. In der Produktbeschreibung ist auch von einem klappbaren Stecker die Rede, den sehe ich aber nirgends. Vermutlich handelt es sich dabei um eine vergessene Übersetzung der US-Version, die über einen klappbaren Stecker verfügt. Was das angeht, hat in Europa meiner Meinung nach Apple mit dem neuen Dynamic Power Adapter neue Maßstäbe gesetzt, an denen sich Anker, Ugreen und Co. messen müssen.