SwitchBot Lightbar: Spannendes Stimmungslicht mit Matter und vielen Features

Solltet ihr hinter eurem Monitor am Schreibtisch eine weiße Wand haben, dann empfehle ich euch unbedingt ein Stimmungslicht. Gar nicht unbedingt für die Synchronisation mit dem Bildschirm, sondern einfach nur als indirekte Lichtquelle. Das macht für mich echt einen Unterschied. Bei mir ist natürlich ein Leuchtstreifen von Philips Hue im Einsatz. Wenn ihr nicht unbedingt auf einen bestimmten Hersteller fixiert seid, bringt SwitchBot jetzt preisgünstigste Lightbars an den Start, die sogar per Matter angesprochen werden können.

Die neuen SwitchBot Lightbars sind ab sofort bei Amazon erhältlich und werden dort im Doppelpack verkauft. Der reguläre Preis liegt bei 55,99 Euro, noch bis Anfang Oktober könnt ihr einen 16-Euro-Coupon aktivieren. Damit landet ihr für zwei Lightbars bei sehr guten 39,99 Euro.

SwitchBot Lightbars können individuell platziert werden

Ziemlich spannend finde ich die Möglichkeiten, die für diesen Preis geboten werden. Die beiden Stimmungslichter lassen sich individuell aufstellen: Mit Tischhalterungen können sie aufrecht oder flach umgestellt werden. Sie haben eine magnetische Rückseite, alternativ kann auch ein doppelseitiges Klebeband genutzt werden. Zusätzlich gibt es zwei kleine Halterungen für die Montage hinter einem Monitor.

Die SwitchBot Lightbars sind zusammen nur 800 Lumen hell, aber sie sind ja auch nur als Stimmungslicht gedacht. Über die SwitchBot-App können sie Farbverläufe darstellen, es gibt Lichteffekte und ein Mikrofon zur Synchronisation mit Musik. Dank Matter over Wi-Fi ist auch eine Kopplung mit Apple Home möglich, etwa um Siri-Sprachbefehle zu verwenden. Bei der Steuerung über Apple Home sind allerdings keine Farbverläufe möglich, da diese nicht von Matter unterstützt werden.

Natürlich lassen sich die neuen SwitchBot Lightbars nicht nur hinter einem Monitor befestigen oder aufstellen, sondern flexibel im Smart Home einsetzen. Ich empfehle euch aus eigener Erfahrung aber tatsächlich, die indirekte Beleuchtung hinter dem PC‑Bildschirm ins Auge zu fassen.