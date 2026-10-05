Neues MacBook Pro soll OLED bekommen und leichter werden

Apple wird in diesem Jahr wohl noch einige neue Produkte liefern. Neben kleinen Updates für das Apple TV und für den HomePod mini steht ja ein Smart Home Display hoch im Kurs. Aber auch das MacBook Pro soll demnächst noch ein Update erhalten, heißt es in der Gerüchteküche. Und das dürfte etwas größer ausfallen als in den letzten Jahren.

Das MacBook Pro soll einen OLED-Bildschirm mit Touch-Funktion erhalten – als erstes MacBook von Apple überhaupt. Apple-Experte Mark Gurman hat nun außerdem berichtet, dass das MacBook Pro deutlich leichter werden soll, als seine Vorgänger.

Apple soll das Gewicht des MacBook Pro deutlich reduzieren

Ich bin ja derzeit mit einem 14 Zoll großen MacBook Pro aus 2021 unterwegs. Das hat schon fünf Jahre auf dem Buckel, ist mit dem M1 Pro aber immer noch ordentlich flott für meine Anforderungen. Nach über 500 Ladezyklen wird nur der Akku etwas schwächer. Und was mir zuletzt auf der IFA in Berlin aufgefallen ist: Mit 1,6 Kilogramm ist das MacBook Pro schon ein schwerer Brocken. Es wiegt fast ein halbes Kilogramm mehr als das MacBook Air.

„Die neuen MacBook Pros sind leichter – deutlich leichter. Apple hat das Innere des Geräts überarbeitet, indem es Teile verkleinert und Komponenten neu angeordnet hat, damit sich der Computer viel leichter transportieren lässt“, schreibt Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter.

Neben den bereits oben erwähnten Neuerungen soll Apple zudem die Einführung einer Dynamic Island planen, wie wir sie bereits vom iPhone kennen. Aktuell sind ja alle MacBook-Modelle von Apple, mit Ausnahme des günstigen MacBook Neo, mit einer Notch ausgestattet. Für genau dieses Feature wird Apple auch einige Anpassungen an macOS Golden Gate vornehmen, damit die Dynamic Island von verschiedenen Apps unterstützt wird.

Wann genau das neue MacBook Pro auf den Markt kommt, das wissen wir noch nicht genau. Den Gerüchten zufolge soll es im November soweit sein, vielleicht auch schon im Oktober.