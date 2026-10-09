iPhone Air 2: Noch dünner, aber mit mehr Akku?

Das iPhone Air war bei seiner Vorstellung vor allem eines: verdammt dünn. Mit 5,6 Millimetern Gehäusedicke ist es das schlankste iPhone, das Apple bisher gebaut hat, und setzt auf maximale Leichtigkeit statt maximaler Ausstattung. Es ist so etwas wie das Designstatement unter den aktuellen iPhones, das bewusst auf einen Teil der Technik verzichtet, um dafür eine ungewohnt schlanke Silhouette zu bieten.

Und genau hier setzt nun ein neues Gerücht an. Der Nutzer „yeux1122“ behauptet in einem koreanischen Naver-Blog, dass das iPhone Air 2 noch einmal etwa 0,4 Millimeter dünner ausfallen wird als der Vorgänger. Rechnerisch würde das Gerät damit auf rund 5,2 Millimeter schrumpfen, also etwa 7 Prozent weniger Dicke.

Besonders spannend ist, dass Apple dieses Kunststück offenbar trotz eines größeren Akkus schaffen soll. Einem früheren Gerücht zufolge steckt im iPhone Air 2 ein Akku mit 3.500 mAh. Das aktuelle Modell kommt auf 3.149 mAh, was einem Plus von rund 11 Prozent bei der Nettokapazität entspräche. Wie Apple es schafft, mehr Energie in ein schlankeres Gehäuse zu quetschen, ist bislang offen. Ein dünneres Gerät mit längerer Laufzeit wäre aber genau das, was die Kritik am ersten Air mit der Nachfolger-Generation verstummen lassen könnte.

Ein kurioser Vergleich zum iPhone Duo

Ganz nebenbei ergibt sich noch eine hübsche Randnotiz, denn mit etwa 5,2 Millimetern wäre das iPhone Air 2 genauso dick wie das neue iPhone Duo im aufgeklappten Zustand. Ein Klapp-Gerät, das ausgeklappt so schlank ist wie ein Smartphone, das gar nicht klappt: Das zeigt ganz gut, in welche Richtung Apples Ingenieure derzeit denken.

Bis es so weit ist, heißt es allerdings noch warten und die Gerüchte mit der nötigen Skepsis betrachten. Erscheinen soll das iPhone Air 2 voraussichtlich Anfang nächsten Jahres, gemeinsam mit dem iPhone 18e und dem regulären iPhone 18. Bestätigt ist bislang nichts, und bei Gerüchten und Prognosen gilt wie immer: Offizielle Zahlen gibt es erst, wenn Apple selbst auf der Bühne steht.