Neues HomeKit-Zubehör kann einfach per NFC gekoppelt werden

Nach all den Spekulationen ist die Katze endlich aus den Sack. Am kommenden Dienstag, 13. Oktober, findet das nächste Apple-Event statt, allerdings wohl nicht als klassische Keynote mitsamt Live-Stream. Das Motto ist jedoch jetzt schon bekannt: „Welcome Home“. Damit dürfte auch klar sein, dass die zahlreichen Gerüchte der letzten Wochen rund um das Thema Smart Home, in die richtige Richtung gingen.

Als einer der Partner für das neue „Second-Party“-Zubehör für Apple Home, das in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt worden sein soll, ist LG mit dabei. Das Koppeln des Zubehörs soll dabei so einfach sie noch nicht sein, wie jetzt auf Social Media herausgefunden wurde.

So einfach kann Zubehör per NFC mit Apple Home gekoppelt werden

„Wenn du mit deinem iPhone auf das Zubehör tippst, erfolgt die HomeKit-Kopplung über NFC. Die Kopplungs-ID und die Netzwerkzugangsdaten deines iPhones werden im NFC-Sicherheitselement des Zubehörs gespeichert“, schreibt der Leaker PDFU. „Sobald das Zubehör eingeschaltet ist, verbindet es sich mit deinem WLAN- oder Thread-Netzwerk, und dein Home Hub schließt die Matter-Einrichtung ab.“

Das Hinzufügen und Einrichten von Zubehör soll damit noch einfacher sein, alles es bisher über HomeKit und Matter ohnehin schon war. Eine kleine „Berührung“ mit dem iPhone reicht aus, um das Zubehör automatisch zum Smart Home hinzuzufügen.

Man darf gespannt sein, welche Hersteller neben LG ebenfalls Zubehör für das Apple-Ökosystem entwickeln werden. Ebenfalls mit dabei ist ja anscheinend Schneider Electric. Weitere Namen sind in diesem Zusammenhang bisher nicht aufgetaucht. Umso gespannter darf man sein, was Apple nächste Woche am 13. Oktober alles präsentieren wird und was davon tatsächlich für den europäischen und deutschen Markt vorgesehen ist. Am Dienstag wissen wir mehr.