Home Widget für HomeKit: Neue Version 1.10 jetzt mit Mosaik aller HomeKit-Kameras

Es ist tatsächlich schon fast drei Jahre her, dass wir zuletzt über die praktische HomeKit-App Home Widget für HomeKit (App Store-Link) berichtet haben. Nun gibt es Neues von der App bzw. ihrem Entwickler zu vermelden, denn letzterer hat ein großes Update für Home Widget für HomeKit im deutschen App Store veröffentlicht, das einige spannende Neuerungen mit sich bringt.

Mit Home Widget für HomeKit von Clement Marty lassen sich HomeKit-Geräte und Szenen ein- und ausschalten. Der Entwickler aus Frankreich hat einen optisch ansprechenden Weg gefunden, die eigenen HomeKit-Geräte über kleine Widgets bequem und schnell ansteuern zu können. Seit der Veröffentlichung von iOS 17 können Widgets auch interaktiv sein, wovon Home Widget für HomeKit natürlich besonders profitieren konnte.

Die HomeKit-Anwendung wird mit dem neuen Update auf Version 1.10 nun deutlich praktischer. Besonders die Kameras rücken in den Mittelpunkt: Ein Kamera-Mosaik lässt sich direkt aus einem Widget öffnen, zudem können einzelne Kameras per Zoom genauer betrachtet werden. Wer nicht alle Kameras sehen möchte, kann außerdem festlegen, welche im Mosaik erscheinen sollen. Der Kamera-Zoom funktioniert auf iPhone, iPad und Apple Watch, und auch über das Kontrollzentrum lässt sich künftig ein Home-Widget-Steuerelement für das Mosaik oder eine ausgewählte Kamera hinzufügen.

Heizung und Licht schneller steuern

Auch bei der Smart Home-Steuerung gibt es einige Neuerungen: Die Temperatur der Heizung lässt sich direkt über das Widget anpassen, ohne erst die App öffnen zu müssen. Bei der Beleuchtung können Nutzer und Nutzerinnen nun sämtliche Lampen eines Raums gemeinsam schalten, dimmen oder die Farbe verändern. Praktisch: Das Widget merkt sich ausgewählte Zubehör-Symbole, schlägt sie bei neuen Elementen wieder vor und synchronisiert diese Auswahl über iCloud.

Optisch passt sich Home Widget stärker an iOS 26 an. Die Widgets unterstützen nun transparente, getönte und Liquid-Glass-Darstellungen und wurden für das neue Home-Bildschirm-Raster optimiert. Auch im Dark Mode reagiert der Transparenz-Effekt passend auf das Hintergrundbild. Elemente können auf Wunsch komplett ohne Icon als Text dargestellt werden, während sich die zusätzliche Informationszeile flexibel mit Status, Raum oder gar nicht anzeigen lässt. Ausgeschaltete Elemente können außerdem den Stil der Apple-Home-App übernehmen.

Auch unter der Haube bringt das Update ebenfalls einiges mit. Matter-Sensoren mit mehreren Messwerten zeigen nun sämtliche verfügbaren Informationen an, etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂ oder Feinstaub. Gleichzeitig wurden Begriffe an Apples Home-App angepasst und mehrere Abstürze sowie ein Problem mit einer eingefrorenen Oberfläche behoben. Dazu kommen weitere unterstützte Sprachen: Neu sind unter anderem Portugiesisch (Brasilien), Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch und Russisch. Bestehende Übersetzungen wurden zudem von Muttersprachlern überarbeitet.

Der Download von Home Widget in der Basisversion ist kostenlos, weitere Features können per Abo zum Preis von 0,99 Euro/Monat bzw. 7,99 Euro/Jahr, oder auch als lebenslange Lizenz für einmalig 17,99 Euro erworben werden. Für die Installation von Home Widget benötigt man neben rund 106 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer. Wer mehr zur App wissen will, kann sich auch auf der offiziellen Website zu Home Widget für HomeKit umsehen.