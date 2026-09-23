Anker eufy C30 Edge und HydroJet E35: Neue Saug-Wischroboter jetzt erhältlich

Nach der Vorstellung auf der IFA 2026 bringt Anker eufy die neuen Saug- und Wischroboter C30 Edge und HydroJet E35 jetzt in den Handel. Beide Modelle setzen auf bis zu 35.000 Pascal Saugkraft und sollen damit Staub, Tierhaare und hartnäckigen Schmutz zuverlässig vom Boden entfernen. Während der C30 Edge vor allem mit seiner Kantenreinigung punkten will, setzt der teurere HydroJet E35 auf ein besonders ausgeklügeltes Wischsystem.

Der eufy C30 Edge kostet regulär 699 Euro und kombiniert 35.000 Pascal Saugleistung mit der AeroTurbo-2.0-Technologie, die für eine möglichst konstant hohe Saugkraft sorgen soll. Beim Wischen kommen zwei rotierende Pads mit 10 Newton Anpressdruck zum Einsatz. Besonders interessant: Die Pads können um bis zu 76 Millimeter ausgefahren werden und erreichen dadurch Bereiche entlang von Wänden, Möbeln und Fußleisten. Eine einseitig befestigte Zero-Tangle-Rollenbürste soll außerdem verhindern, dass sich Haare schnell festsetzen.

Auch bei der Seitenbürste will eufy dem C30 Edge möglichst viel Handarbeit abnehmen. Sie kann ihre Drehrichtung automatisch ändern und soll dadurch festhängende Haare selbstständig lösen. Das macht den Roboter vor allem für Wohnungen mit vielen Ecken, Möbeln und verwinkelten Bereichen interessant.

anker eufy C30 Edge Saugroboter mit Wischfunktion,35.000Pa, Kantenwischen 35.000Pa starke Saugkraft für tiefenreine Teppiche: Entfernt Staub, Tierhaare und feine Partikel mühelos aus den Fasern.

AeroTurbo Multi-Zyklon-Filtersystem: Hält 99,99% des Staubs vom Filter fern. Das verhindert Verstopfungen und erhält 365 Tage lang maximale...

HydroJet E35 setzt auf frisches Wasser

Mit einem angedachten Verkaufspreis von 999 Euro spielt der HydroJet E35 preislich eine Klasse höher und richtet sich laut Hersteller insbesondere an Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Neben den 35.000 Pascal Saugkraft kommt die AeroTurbo Multi-Cyclone Technology zum Einsatz, die Staub und Luft voneinander trennen und dadurch Filter sowie Staubbehälter entlasten soll. Beim Wischen arbeitet der E35 mit einer kontinuierlich rotierenden Wischrolle, die während der Reinigung fortlaufend mit frischem Wasser versorgt und gleichzeitig von aufgenommenem Schmutz befreit wird.

Auch bei Kanten und Hindernissen zeigt sich der E35 flexibel: Wischrolle und Seitenbürste können ausgefahren werden, während Türschwellen und andere Hindernisse bis zu einer Höhe von 30 Millimetern überwunden werden sollen. Nach der Reinigung übernimmt die All-in-One-Station einen Großteil der Nacharbeit. Sie wäscht die Wischrolle mit heißem Wasser, leert den Staubbehälter und dosiert automatisch Reinigungsmittel nach. Laut eufy ist die Tiefenreinigung zudem TÜV-zertifiziert und damit auch für Personen mit Allergien interessant.

Preise und Startangebote

Der eufy C30 Edge ist ab sofort für 699 Euro, unter anderem bei Amazon, erhältlich. Vom 29. September bis 7. Oktober sinkt der Preis im Rahmen der Prime-Day-Aktion auf 549 Euro. Der eufy HydroJet E35 startet bei Amazon bei 999 Euro. Für ihn gibt es bis zum 7. Oktober einen Rabatt von 100 Euro: Mit dem Code ANKEREUFYE35 reduziert sich der Preis entsprechend auf 899 Euro.