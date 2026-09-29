Nothing Headphone (1) Pro: Drei Treiber, Studio-Sound und 46 dB ANC

Nothing hat den neuen Headphone (1) Pro vorgestellt und legt ordentlich nach: Der Over-Ear-Kopfhörer soll nicht nur unterwegs für guten Sound sorgen, sondern sich auch an Nutzer und Nutzerinnen richten, die genauer hinhören oder sogar Musik produzieren und mischen. Dafür setzt Nothing erstmals auf ein Drei-Treiber-System: Ein dynamischer Basstreiber kümmert sich um Druck und Tiefgang, ein Präzisions-Dynamiktreiber um Stimmen und Instrumente, während ein xMEMS-Hochtöner für klare Höhen zuständig ist.

Damit der Kopfhörer tatsächlich in Richtung Studio gehen kann, hat Nothing mit Metropolis Studios zusammengearbeitet. Für die Produktion und Kreative gibt es unter anderem einen eigenen Flat-EQ-Switch, der ein neutrales Klangprofil bereitstellt. Dazu kommt „Studio B“ als neuer Dynamic-Spatial-Audio-Modus, der den akustischen Charakter eines Mixing Rooms simulieren soll. Fünf weitere EQ-Profile sind auf verschiedene britische Musikgenres abgestimmt.

ANC mit zehn Mikrofonen

Auch bei der Geräuschunterdrückung will Nothing noch eine Schippe drauflegen. Das adaptive ANC soll Umgebungsgeräusche mit bis zu 46 dB reduzieren. Dafür setzt der Headphone (1) Pro auf zehn Mikrofone, die unter anderem Wind- und Verkehrsgeräusche besser erkennen und herausfiltern sollen. Überarbeitete Ohrpolster und eine zusätzliche 8-mm-Silikon-Schallwand sollen gleichzeitig für eine bessere passive Abdichtung sorgen.

Beim Thema Audioübertragung bleibt Nothing ebenfalls flexibel, denn der Headphone (1) Pro unterstützt Hi-Res Audio sowohl kabellos als auch per Kabel. Über USB-C sind verlustfreie Wiedergabe und Auflösungen bis 24 Bit/192 kHz möglich. Für ein räumlicheres Klangbild stehen außerdem fünf Dynamic-Spatial-Audio-Modi mit Head Tracking zur Verfügung, die unterschiedliche Hörsituationen abdecken sollen.

Viel Feintuning in der Nothing X-App möglich

Wer lieber selbst am Klang schraubt, bekommt mit der Nothing X-App zahlreiche Möglichkeiten. Der Advanced EQ erlaubt es, Tuning-Punkte über das komplette Frequenzspektrum zu verschieben und Haupt- sowie Präzisionstreiber separat anzupassen. Wer es einfacher mag, kann mit Simple EQ gezielt Bass, Stimmen und andere Klangbereiche verändern. Personal Sound und eigene EQ-Profile runden die Anpassungsmöglichkeiten ab.

Beim Design der neuen Over-Ear-Kopfhörer bleibt Nothing seiner transparenten Formsprache treu. Beide Ohrmuscheln sind mit bruch- und kratzresistentem 9H Panda Glass versehen, durch das Teile des Drei-Treiber-Systems sichtbar bleiben. Aluminium und Titan sollen für Stabilität sorgen, während die überarbeitete Konstruktion das Gewicht auf 327 Gramm reduziert. Ein breiteres Kopfband, stärkere Polsterung und weichere Ohrpolster sollen den Tragekomfort bei längeren Sessions verbessern. Ohne ANC hält der Akku laut Nothing bis zu 68 Stunden durch, Schnellladen und eine IP52-Zertifizierung sind ebenfalls an Bord.

Der Headphone (1) Pro ist ab dem heutigen 29. September 2026 für 349 Euro in Deutschland über den Nothing Online Store in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. In Deutschland wird er über MediaMarkt Saturn, Amazon und Otto verkauft. Bei Amazon ist das Modell bereits gelistet, kann aber zum Zeitpunkt des Seitenaufrufs nur vorbestellt werden. Parallel macht Nothing mit einem prominenten Namen auf das neue Modell aufmerksam: V von BTS wird globaler Markenbotschafter und steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne für den Kopfhörer.