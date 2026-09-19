So hat Apple die Dynamic Island im iPhone 18 Pro kleiner gemacht

In den nächsten Tagen wird es sicherlich wieder ein ausführliches Video der Reparatur-Experten von iFixit geben. Die ersten Eindrücke vom Innenleben des neuen iPhone 18 Pro können wir aber schon jetzt auf YouTube erhaschen – und interessante Details rund um die Veränderungen im Vergleich zur Vorgänger-Generation feststellen.

In knapp 7 Minuten könnt ihr euch auf YouTube ansehen, wie das Team von REWA Technology das neue iPhone 18 Pro geöffnet, auseinander gebaut und die einzelnen Komponenten mit denen des iPhone 17 Pro verglichen hat. Schaut gerne mal rein, wenn euch die Technik interessiert:

Face ID steckt nun zum Teil hinter dem Display

Eine der Änderungen des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max betrifft die Dynamic Island, die in diesem Jahr ein wenig kleiner geworden ist. Wie hat Apple das geschafft? Die Infrarot-Kamera, die für Face ID benötigt wird, ist unter das Display gewandert und befindet sich jetzt in der oberen linken Ecke des iPhones.

Die Pixel über der Infrarot-Kamera sind mit einer bestimmten Beschichtung ausgestattet, die das Infrarot-Licht durchlässt. Trotzdem hat es Apple hinbekommen, dass der Bildschirm im betreffenden Bereich aus den üblichen Blinkwinkeln weiterhin normal aussieht. Man muss schon wirklich sehr genau hinsehen, um den Unterschied zu bemerken.

Im Video könnt ihr auch die weiteren Änderungen der neuen Generation sehen. Das Team von REWA Technology hat zum Beispiel einen Blick auf die neue 48-Megapixel-Kamera mit variabler Blende geworfen. Außerdem entdecken wir im Inneren das verbesserte Kühlmodul des iPhone 18 Pro.

Der kleine Clip auf YouTube liefert jedenfalls interessante Einblicke in das, was Apple alles unter der Haube verändert hat. Schade, dass wir an dieser Stelle noch auf Teardown-Videos des iPhone Duo warten müssen. Ich glaube, dann wird es so richtig interessant…