Highlights der Woche: Ein September ohne neues iPhone

Es ist mal wieder Mitte September und natürlich stand gestern mein UPS-Mann mit einem kleinen Päckchen vor der Tür. Verwundert frage er mich: „Heute kein iPhone für dich?“ Nein, nur AirPods 5 zum Ausprobieren, entgegnete ich.

Auch wenn mich die variable Blende durchaus interessiert hat, verzichte ich in diesem September auf ein neues iPhone. Stattdessen lege ich lieber ein paar Euro zur Seite, um mir hoffentlich am 16. Oktober das iPhone Duo bestellen zu können.

Als Privatperson muss ich ja ohnehin sagen: Es ist Quatsch, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen. Und wenn ich nicht jeden Tag meine geistigen Ergüsse in diesem Blog niederschreiben würde, dann gäbe es wohl auch nur alle zwei, drei oder vier Jahre ein neues Gerät. Dafür tut sich zwischen den Generationen mittlerweile einfach zu wenig?

Aber wann war eigentlich das letzte Mal, dass es im September kein neues iPhone für mich gab? Da müssen wir schon ein paar Jahre zurückschauen. Das letzte Flaggschiff-iPhone, das Apple nicht im September ausgeliefert hat, war das iPhone 12 Pro. Es erschien am 23. Oktober 2020. Das iPhone 12 Pro Max sogar erst am 13. November 2020. Erinnert ihr euch noch an den Grund? Richtig: COVID-19.

Sechs Jahre später sitze ich hier, blicke aus dem Fenster und schaue dem Nieselregen zu. Gleichzeitig steigt jedes Mal die Vorfreude, wenn mir auf YouTube ein neues Video rund um das iPhone Duo vorgeschlagen wird. Ich bin einfach gespannt, was Apple da am Ende auf die Beine stellt…

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