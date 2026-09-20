Highlights der Woche: Ein September ohne neues iPhone

Es ist mal wieder Mitte September und natürlich stand gestern mein UPS-Mann mit einem kleinen Päckchen vor der Tür. Verwundert frage er mich: „Heute kein iPhone für dich?“ Nein, nur AirPods 5 zum Ausprobieren, entgegnete ich.
Auch wenn mich die variable Blende durchaus interessiert hat, verzichte ich in diesem September auf ein neues iPhone. Stattdessen lege ich lieber ein paar Euro zur Seite, um mir hoffentlich am 16. Oktober das iPhone Duo bestellen zu können.
Als Privatperson muss ich ja ohnehin sagen: Es ist Quatsch, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen. Und wenn ich nicht jeden Tag meine geistigen Ergüsse in diesem Blog niederschreiben würde, dann gäbe es wohl auch nur alle zwei, drei oder vier Jahre ein neues Gerät. Dafür tut sich zwischen den Generationen mittlerweile einfach zu wenig?
Aber wann war eigentlich das letzte Mal, dass es im September kein neues iPhone für mich gab? Da müssen wir schon ein paar Jahre zurückschauen. Das letzte Flaggschiff-iPhone, das Apple nicht im September ausgeliefert hat, war das iPhone 12 Pro. Es erschien am 23. Oktober 2020. Das iPhone 12 Pro Max sogar erst am 13. November 2020. Erinnert ihr euch noch an den Grund? Richtig: COVID-19.
Sechs Jahre später sitze ich hier, blicke aus dem Fenster und schaue dem Nieselregen zu. Gleichzeitig steigt jedes Mal die Vorfreude, wenn mir auf YouTube ein neues Video rund um das iPhone Duo vorgeschlagen wird. Ich bin einfach gespannt, was Apple da am Ende auf die Beine stellt…
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Kommentare 7 Antworten
Ich hab mir auch noch bis vor ein paar Jahren, jedes Jahr das neue iPhone gekauft. Bis zum iPhone 12, ab da nur noch alle 2 Jahre, nur zwischen drin hatte ich das iPhone 15 und nun das 17. das nächste wird wohl das iPhone 19 oder iPhone 20 sein. Mit dem iPhone Duo sehe ich keinen Mehrwert oder Zweck, also kein Duo sondern bleibe mir treu mit der Pro Max Version.
Hab ich beim Xs schon beendet und das Design der 11,12 usw. hat mir nicht wirklich zugesagt, so dass ich mir auf Grund dessen eingeredet habe ich brauche ein neues. Nun aktualisiere ich erst wenn es keine neues Major iOS Updates mehr gibt.
Theoretisch konnte man Privat und Beruflich trennen und somit ein iPhone 18 Pro sich privat zulegen und das Duo beruflich.
Bezweifle nämlich ganz stark dass es Privat nur Ansatzweise ein vernünftiges Szenario gibt, wo das Duo Sinn ergibt.
Ich kaufe meist alle 2 Jahre ein Vorjahresmodell zum kleinen Preis von privat.
Das 17er/18er gefallen mir optisch gar nicht und es wird 2027 vielleicht ein normales 17er oder ein Air werden.
Ich kaufe meist alle 2 Jahre ein Vorjahresmodell zum kleinen Preis von privat.
Das 17er/18er Pro gefallen mir optisch gar nicht und es wird 2027 vielleicht ein normales 17er oder ein Air werden.
Bin mal gespannt auf die Erfahrungen des Duo. Meine Frau hat jetzt ein 18er und bislang ihr 12er. Und ich habe noch das 17er und warte mal was noch so kommt. Früher gab es auch für mich immer ein neues jedes Jahr.
( Und wenn ich nicht jeden Tag meine geistigen Ergüsse in diesem Blog niederschreiben würde,)
Oh sorry, und ich dachte ihr schreibt nur ab.
Dann muss ich mal wieder öfters reinschauen.
Glūck auf.