iPhone 18 Pro: Pressestimmen und Video-Reviews sind da

Ab Freitag ist das neue iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max offiziell im Handel erhältlich. Vorab durften ausgewählte Medienvertreter, YouTuber und Influencer das neue iPhone ausprobieren, sodass die ersten Testberichte schon jetzt online sind. Wir fassen die wichtigsten Stimmen zusammen.

The Verge schreibt zur neuen Kamera: Auch wenn du dich mit Blendenwerten nicht auskennst oder sie dir egal sind, wirst du mit dieser aktualisierten Kamera trotzdem gut zurechtkommen. Standardmäßig ist die Blende so eingestellt, dass sie sich automatisch an die Lichtverhältnisse anpasst, und bei guten Lichtverhältnissen scheint sie die meiste Zeit bei f/1,8 zu bleiben. Bei schwachem Licht öffnet sich die Blende automatisch auf f/1,48 und schließt sich auf f/4, wenn du ein Gruppenfoto mit jemandem machst, der weiter hinten steht. Außerdem habe ich beobachtet, dass sie konsequent auf f/4 sank, als ich eine Nahaufnahme von Text gemacht habe. Das ist eine Situation, in der f/4 dir hilft, mehr in den Fokus zu bringen und ein potenziell besser nutzbares Foto zu erzielen. Aber das ist ein furchtbar begrenzter Anwendungsbereich, egal ob du zu den Leuten gehörst, die die Blende manuell steuern wollen, oder nicht.

Tom’s Guide über den A20 Pro: Was die Multi-Core-Leistung angeht, hat sich der A20 Pro erneut hervorgetan und bietet einen Leistungssprung von 28 Prozent gegenüber den iPhone 17 Pros. Und wir sprechen hier von einem Vorsprung von 10 Prozent gegenüber dem Galaxy S26 Ultra. Noch beeindruckender ist der Grafiksprung beim A20 Pro. Im 3DMark Solar Bay Unlimited-Test erreichte das iPhone 18 Pro eine Bildrate von 62 fps, was 33 Prozent schneller ist als beim 17 Pro. Und das iPhone 18 Pro Max erzielte sogar 67,9 fps – das sind 45 Prozent mehr als beim 17 Pro Max.

9to5Mac zur Akkulaufzeit: Während meines Testzeitraums habe ich hauptsächlich das iPhone 18 Pro Max genutzt. Mit einer Akkuladung komme ich problemlos anderthalb Tage durch: Ich fange jeden Tag gegen 6 Uhr morgens an und muss das Gerät frühestens zur Mittagszeit des nächsten Tages wieder anschließen. Mit dem kleineren Pro-Modell habe ich weniger Zeit verbracht, aber an den Tagen, an denen ich es benutzt habe, hat der Akku problemlos einen ganzen Tag durchgehalten.

Video-Review zum iPhone 18 Pro