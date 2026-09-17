Monopoly Kaufrausch: Das neue Spiel für die Toniebox ausprobiert

Im vergangenen Jahr haben wir nicht nur die Toniebox 2, sondern auch die ersten Tonieplay-Spiele ausprobiert. Die haben uns damals noch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Jetzt gibt es erstmals einen richtig großen Namen: Hasbro hat eine Adaption von Monopoly für die Toniebox 2 entwickelt. Was genau die kann, das verraten wir euch heute.

Neben der Toniebox 2 benötigt ihr noch den Tonieplay Controller, das ist der kleine drehbare Knopf, der oben auf den Lautsprecher gesetzt wird. Dazu kommt dann das Spiel selbst: Monopoly Kaufrausch kostet 24,99 Euro und kann beispielsweise bei Amazon bestellt werden.

Das alles steckt im Karton von Monopoly Kaufrausch

Das Spiel kommt im gewohnten kleinen Pappkarton, der sich auch wunderbar zur Aufbewahrung eignet. Neben der obligatorischen Tonieplay Disc, die oben auf die Toniebox 2 gelegt wird, sind Auktionskarten und Geldkarten in jeweils vier Farben enthalten. Gespielt werden kann also mit bis zu vier Personen.

Dazu gesellen sich 16 „Straßen“. Das sind in Monopoly Kaufrausch witzige Gebäude, wie etwa ein Alien-Skatepark, ein Roboterlabor oder eine Wolkenkratzer-Wasserrutsche.

Wie wird Monopoly Kaufrausch auf der Toniebox 2 gespielt?

Ich habe Monopoly Kaufrausch zusammen mit meinem Sohn ausprobiert. Eine Runde dauert gut eine halbe Stunde und ich kann vorwegnehmen, dass es uns beiden viel Spaß gemacht hat. Mit dem klassischen Brettspiel, das viele Erwachsene kennen, hat Monopoly Kaufrausch aber nicht viel zu tun.

Natürlich muss man mit dem vorhandenen Geld, hier finde ich die Geldkarten übrigens richtig klasse, Gebäude kaufen. Wer am Ende die meisten Gebäude besitzt, hat gewonnen. Miete gibt es allerdings nur von der Bank und nicht von anderen Spielern. An Interaktion mangelt es aber trotzdem nicht.

Es gibt verschiedene Arten von Auktionen, bei denen man die Auktionskarte auf die Toniebox 2 halten muss. Dazu gesellen sich kleine Mini-Spiele, bei denen man den Tonieplay Controller drehen oder drücken muss. Hier tritt man dann direkt gegen die anderen Spieler an – das macht schon Spaß.

Und dann gibt es noch virtuelle „Ereigniskarten“, die Monopoly Kaufrausch noch mal ein wenig Abwechslung verleihen. Als ich kurz vor dem Ende unserer ersten Partie die passende Taktik ausgetüftelt hatte, um gegen meinen Sohn zu gewinnen, hat eine solche Ereigniskarte alle Pläne über den Haufen geworfen. Mein Sohn durfte ein Gebäude bei mir stehlen und konnte sich so den Sieg sichern. Aber wie heißt es so schön? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen…

Das erste Fazit fällt positiv aus

Ich habe schon nach wenigen Minuten gemerkt, dass mein 7 Jahre alter Sohn viel Spaß mit Monopoly Kaufrausch hatte. Der Einstieg in das Spiel ist einfach, trotzdem gibt es genug Abwechslung und Interaktion. Ich denke, dass mehrere Kinder hier wirklich viel Spaß haben können. Und auch als Erwachsener kann man durchaus mal eine Runde mitspielen.

Was wir bisher noch nicht ausprobiert haben: Wie spielt es sich alleine? Auch das soll mit Monopoly Kaufrausch möglich sein. Prinzipiell eine tolle Idee, falls mal keine Mitspieler in der Nähe sind.