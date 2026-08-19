Neu für die Toniebox 2: Monopoly, Spiel des Lebens und Wer ist es?

Vor einigen Monaten wurde die Kooperation zwischen Tonies und Hasbro bereits angekündigt. Das erste Ziel wurde damals schon angekündigt: Es sollen Tonieplay-Spiele für die neue Toniebox 2 erscheinen. In den kommenden Wochen starten gleich drei neue Titel, darunter auch das beliebte Monopoly.

Ab dem 26. August können direkt auf der Tonies-Webseite drei neue Spiele für die Toniebox 2 vorbestellt werden: „Monopoly: Kaufrausch“, „Wer ist es?: Monsterrätsel“ und „Das Spiel des Lebens: Zahlenspaß und Spiele“. Der Verkaufsstart wird am 9. September erfolgen, der Preis für alle Spiele wird inklusive Tonieplay Controller bei 24,99 Euro liegen.

Wie bei den bisherigen Tonieplay-Spielen ist in Verbindung mit der Toniebox 2 kein Smartphone notwendig, die Kinder können demnach ohne Display spielen. Für Monopoly gibt Tonies eine Altersempfehlung von 7 Jahren an, für die anderen beiden Spiele 5 Jahre.

Aber was ist der Unterschied zwischen den klassischen Brettspielen und den Umsetzungen für die Toniebox 2? Der Hersteller lässt uns Folgendes wissen:

Die Charaktere mögen ähnlich sein (Hallo Mr. Monopoly!) und das Ziel des Spiels dasselbe sein, aber du wirst die Spiele noch nie so erlebt haben wie mit Tonieplay. Es ist eine völlig neue Art, die kultigen Brettspiele zu entdecken. Aber das ist noch nicht alles – während die Hasbro-Spiele dafür konzipiert sind, mit Freunden und der Familie gespielt zu werden, können sie auch alleine gespielt werden. Und sie sind so kinderfreundlich, dass die Kinder die Führung übernehmen können, ganz ohne Erwachsene.

Tonieplay-Spiele von Hasbro können auch alleine gespielt werden

Ziemlich spannend ist aus meiner Sicht, dass alle drei Spiele auch alleine gespielt werden können. Wenn mal kein Freund oder Spielpartner in der Nähe ist, ist das kein Problem. Ansonsten kann „Wer ist es?“ zu zweit und die anderen beiden Titel mit bis zu vier Personen gespielt werden.

Aber wie sieht das Spielprinzip nun konkret aus, etwa bei Monopoly? Definitiv etwas anderes, als wir es vom klassischen Brettspiel kennen. Anscheinend stehen hier verschiedene Minispiele im Mittelpunkt, wie aus der Produktbeschreibung hervorgeht: „Manche Spiele erfordern blitzschnelle Reaktionen, bei denen man den Knopf drücken oder den Tonieplay Controller schneller als alle anderen drehen muss, andere wiederum sind reine Glückssache. Dank der verschiedenen Minispiele, unvorhersehbarer Ergebnisse und lustigen, neuen und kinderfreundlichen Besitzrechtkarten gleicht kein Spiel dem anderen.“

Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich die neuen Spiele schlagen werden. Immerhin sind es echte Gesellschaftsspiele. Die allerersten Tonieplay-Varianten vor einem Jahr waren eher Hörspiel mit verschiedenen Abzweigungen, die haben mich in Sachen Interaktivität noch nicht wirklich vom Hocker gehauen.