macOS Tahoe 26.7: Software verrät Apples nächste Produkt-Offensive

Der Release-Kandidat von macOS Tahoe 26.7 steckt voller kleiner Hinweise auf Apples kommende Hardware. Im Code finden sich nicht nur bekannte Codenamen mit neuen Feature-Flags, sondern auch bislang unbekannte Geräte. Das Spektrum reicht von neuen Home-Produkten über AirPods und iPhones bis hin zu Macs, iPads und einem möglichen neuen Vision Pro. Das berichtet MacRumors.

Besonders viele Spuren führen ins Smart Home. Die Codenamen J490 und J491 werden mit Apples kommendem Home Hub, offenbar zwei Varianten, möglicherweise für Standfuß und Wandmontage, in Verbindung gebracht. Dazu tauchen HomeAccessory17,2 und HomeAccessory17,3 auf, deren genaue Funktion noch offen ist. Auch „Pebble“, Apples mutmaßlicher Codename für das kommende homeOS, findet sich erneut im System.

HomePod mini und mysteriöses Zubehör

Auch der HomePod mini könnte bald ein Update bekommen. Der Codename B525 wird mit „Argentium“ verknüpft und dürfte für die nächste Generation des Lautsprechers stehen. Außerdem gibt es Hinweise auf ein Produkt namens J229. Das Gerät soll offenbar mehrere Sensoren besitzen, Alarmsignale erkennen und Bilder aufnehmen können, was gut zu den Gerüchten über Apples eigene Sicherheitskamera passen würde. Interessant sind zudem Hinweise auf Farben wie Rosé, Silber, Space Grau und Starlight.

Bei den AirPods wird es besonders spannend: Der Codename B790 enthält einen direkten Hinweis auf einen Bildstrom der linken Hörerseite. Bloomberg hatte B790 bereits mit AirPods mit Kamera in Verbindung gebracht. Dabei soll es sich allerdings um ein separates Projekt handeln, das möglicherweise schon im September vorgestellt wird. Ein weiteres Kamera-AirPods-Projekt mit dem Codename B798 wird dagegen erst für 2027 erwartet. Zusätzlich finden sich Hinweise auf neue Beats-Modelle sowie mögliche AirPods Pro 4.

Auch Apples iPhone-Pläne spiegeln sich im Code wider. V63 und V64 werden dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zugeordnet, während V68 für das lange erwartete faltbare iPhone Ultra stehen soll. Diese Modelle werden für den Herbst erwartet. V62 und V67 sollen dagegen für das iPhone Air 2 und das reguläre iPhone 18 stehen, die voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 erscheinen.

M6-Macs und ein neues iPad mini

Bei den Macs deutet alles auf mehrere kommende Updates hin. J804 soll für das 14-Zoll-MacBook Pro mit M6-Chip stehen, das noch in diesem Jahr erscheinen könnte. J833 und J834 werden mit neuen iMacs in Verbindung gebracht. Daneben tauchen die Codenamen K114c, K114s, K116c und K116s auf, bei denen es sich möglicherweise um die kommenden High-End-MacBook-Pro-Modelle mit OLED-Display handelt. Beim iPad mini weisen J510 und J511 auf die nächste Generation hin, die angeblich ein OLED-Display und den A19-Pro-Chip bekommen soll.

Auch Apples Headset-Pläne sind wieder Thema: Der Codename N109 taucht im Code auf und wurde bereits mit einem Vision Pro der zweiten Generation in Verbindung gebracht. Ob es tatsächlich das neue High-End-Modell oder doch eine günstigere Variante ist, bleibt allerdings offen. Zusätzlich gibt es Hinweise auf „ATVRemote1,5“, offenbar eine neue Version der Apple-TV-Fernbedienung, die zusammen mit einer kommenden Apple TV-Generation erscheinen könnte.

Neben Hardware liefert macOS Tahoe 26.7 auch Hinweise auf Apples KI-Pläne. Für China finden sich Strings zu den Writing Tools, inklusive Meldungen über Sicherheitswarnungen, automatische Updates und Einschränkungen bei bestimmten Inhalten. Das deutet darauf hin, dass Apple die Funktion künftig auch dort bereitstellen will. Gleichzeitig listet der Code zahlreiche bislang nicht zuzuordnende Modellnummern wie A3436 bis A3577 sowie mehrere neue „Device“-Kennungen. Einige davon könnten bereits zu den Geräten gehören, die Apple im September ankündigt. Bei der Apple-Keynote zur neuen iPhone-Generation, die mittlerweile für den 9. September 2026 erwartet wird, dürften einige der hier erwähnten Produkte erstmals das Licht der Welt erblicken.