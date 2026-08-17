Bilderbuch: Eine Foto-App speziell für Kinder

Das iPhone dürfte für viele Familien zur wichtigsten Kamera im Haushalt geworden sein. Da ist auch klar, dass die Kinder mal die Fotos anschauen wollen, die ständig geknipst werden. Das große Problem: Die Foto-Bibliothek auf iPhone und iPad ist nicht kindersicher. Und genau hier soll die Bilderbuch-App des deutschen Entwicklers Christian Strausbauch ins Spiel kommen.

Es geht ja nicht nur unbedingt um die Fotos, die Mama und Papa spät in der Nacht im Schlafzimmer geknipst haben. Oder um Screenshots der nächsten Geburtstagsgeschenke. In der Foto-Bibliothek lauern auch Buttons zum Teilen oder Löschen von Fotos. Also nicht unbedingt etwas, mit dem man Kinder mal für ein paar Minuten nicht ganz alleine lassen sollte.

Und genau hier kommt die Bilderbuch-App ins Spiel. Die App zeigt Fotos und Videos an – mehr aber nicht. Es kann nichts bearbeitet, geteilt oder gelöscht werden. Zudem wird direkt in der App erklärt, wie man den geführten Zugriff aktiviert und das iPhone damit in der Bilderbuch-App einsperrt. Jetzt können Kinder nach Lust und Laune Fotos anschauen.

Das bietet die Vollversion der Bilderbuch-App

Der Download der Bilderbuch-App ist kostenlos. Die Vollversion wird mit einem einmaligen In-App-Kauf für 3,99 Euro freigeschalt und ermöglicht unter anderem die Auswahl von einem oder mehreren Alben. So werden den Kindern nur ausgewählte Inhalte angezeigt. Außerdem gibt es mit der Vollversion eine automatische Diashow und die Option, Videos ohne Ton abzuspielen.

Bilderbuch erfindet das Rad sicherlich nicht neu. Es ist aber eine tolle Ergänzung zur klassischen Fotos-App von Apple, wenn die Kinder die Fotos aus dem letzten Urlaub selbst erkunden dürfen. Der Download der Universal-App für iPhone und iPad ist gerade einmal 8,8 MB groß, die Anwendung läuft danach komplett lokal auf dem Gerät.