Da John Ternus am 1. September als Apple-Chef übernimmt, sind die letzten Tage von Tim Cook als CEO gezählt. Im Rahmen eines Interviews mit CBS News blickte Cook auf sein Vermächtnis als Apple-Chef zurück, das letzte Woche zeitgleich zur Eröffnung von Apples neuem Advanced Manufacturing Center aufgezeichnet wurde.

Jo Ling Kent von CBS News: „Wenn du auf deine Zeit als CEO zurückblickst – wofür hast du, kurz gesagt, gestanden?“

Tim Cook: „Du stellst eine Frage nach dem Vermächtnis, und das ist eine gute Frage. Aber meiner Ansicht nach wird dein Vermächtnis von anderen beschrieben, nicht von dir selbst. Und deshalb hoffe ich, dass die Leute sagen, ich sei ein guter und anständiger Mensch gewesen. Und wenn sie das am Ende sagen, habe ich das Gefühl, etwas erreicht zu haben.“

Cook hält sich also lieber bedeckt und lässt andere entscheiden, ob seine Zeit als Apple-Chef als erfolgreich einzustufen ist. Der Geschäftsmann hat jedenfalls dafür gesorgt, dass Apple an der Spitze der Tech-Konzerne angekommen ist. Darüber hinaus kam auch Apple-COO Sabih Khan zu Wort, der sich zu den kürzlichen Preiserhöhungen wie folgt äußerte:

„Es gibt eine Komponente, nämlich Speicher, deren Preise innerhalb kürzester Zeit in beispiellosem Tempo steigen. Und davon sind auch wir nicht ausgenommen. Wir arbeiten mit unserer Lieferkette zusammen, um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden.“

Das komplette Interview könnt ihr euch auf dem YouTube-Channel von CBS ansehen, das mit rund 3 Minuten relativ kurz ausfällt.