Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer besonderen Powerbank

Falls ihr in diesem Jahr noch einen Urlaub außerhalb der EU plant und ihr das sonst übliche Roaming nicht nutzen könnt, haben wir heute ein passendes Gadget für euch auf Lager. Die Baseus EnerGeek GX11 MiFi Powerbank verbindet euch in über 150 Ländern dieser Welt mit dem Internet und stellt einen Hotspot für bis zu 10 Geräte bereit.

Die integrierte eSIM kann über eine dazugehörige App mit dem passenden Datenplan bestückt werden. Direkt nach dem Auspacken sind 20 GB Daten mit dabei, die ihr sechs Monate lang benutzen könnt. So wie ich es verstehe sogar weltweit, aber nagelt mich nicht darauf fest. Ich will es jetzt auch nicht eben ausprobieren, sonst hat der Gewinner oder die Gewinnerin ja nichts mehr davon.

Gleichzeitig dient der 4G-Hotspot auch als Stromversorgung. 20.000 mAh können mit bis zu 67 Watt Leistung an Geräte eurer Wahl transferiert werden. Die Baseus EnerGeek GX11 MiFi Powerbank bietet euch dafür drei Anschlüsse und ein als Schlaufe getarntes USB-C-Kabel, das ihr so immer dabei habt – allerdings ist es nicht fest mit der Powerbank verbunden.

Weitere Informationen zum Produkt könnt ihr auf der Hersteller-Seite nachschlagen. Dort wird das nicht mehr ganz normale Produkt regulär für 149,99 Euro verkauft, aktuell aber mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten. Bei uns habt ihr die Chance, es komplett kostenlos zu bekommen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die Baseus EnerGeek GX11 MiFi Powerbank gewinnen wollt, dann müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schicken und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Wie lang ist das als Schlaufe getarnte USB-C-Kabel der Powerbank?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Teilnahme!