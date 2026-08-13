Jedes Jahr startet Apple im eigenen Apple Store die sogenannte „Back to School“-Aktion, bei der Studierende und Lehrkräfte besonders günstig einen Mac oder ein iPad kaufen können. Während es letztes Jahr noch AirPods, Apple Pencil, Magic Keyboard oder die Magic Mouse kostenlos dazu gab, beschränkt sich die Aktion dieses Mal auf die Dreingabe einer Apple-Geschenkkarte. Gleichzeitig schränkt man die Aktion ein, denn bei den qualifizierten Geräten taucht der iMac gar nicht mehr auf. Schade ist auch die Tatsache, dass das MacBook Neo nicht Teil der Aktion ist, da es sich für viele Studierende perfekt eignen würde.

Bis wann ist die Aktion gültig?

Vom 13. August bis zum 22. Oktober 2026 gilt die Dreingabe beim Kauf eines iPads oder Macs über den Education-Store bei Apple. Hier profitieren berechtigte Personen ohnehin von Bildungsrabatten, sodass der Kauf günstiger ist. Da es dieses Jahr „nur“ eine Geschenkkarte gibt, fällt das Extra deutlich kleiner aus. Allerdings könnt ihr so selbst entscheiden, was ihr mit dem Gutschein machen wollt, denn ihr könnt dieses auch zum Kauf weiterer Geräte nutzen.

Was gibt es als Geschenk?

Wie schon erwähnt, ist die Aktion nicht mehr so attraktiv wie letztes Jahr. Folgende Produkte und Geschenke bietet Apple an:

MacBook Pro kaufen und 120 Euro Geschenkkarte erhalten

kaufen und 120 Euro Geschenkkarte erhalten MacBook Air kaufen und 80 Euro Geschenkkarte erhalten

kaufen und 80 Euro Geschenkkarte erhalten iPad Pro kaufen und 80 Euro Geschenkkarte erhalten

kaufen und 80 Euro Geschenkkarte erhalten iPad Air kaufen und 80 Euro Geschenkkarte erhalten

Wer kann die Aktion nutzen?

Lehrkräfte, Mitarbeiter, Studierende sowie Eltern sind für einen Einkauf im Apple Store für Bildung berechtigt:

Mitarbeiter jeder Bildungseinrichtung : Alle Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland sind kaufberechtigt.

: Alle Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland sind kaufberechtigt. Studierende an Hochschulen : Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt.

: Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt. Eltern von Hochschulstudenten: Eltern, die für ihr Kind einkaufen, das derzeit eine öffentliche oder private Hochschule in Deutschland besucht bzw. an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland zugelassen ist, sind kaufberechtigt.

Im Edu-Store erhalten berechtigte Käufer und Käuferinnen ganzjährig 10 Prozent Rabatt. Wer die kostenlose Geschenkkarte mitnehmen möchte, muss ein qualifiziertes Gerät im Aktionszeitraum kaufen.