Apple bekommt Terminschwierigkeiten rund um den iPhone-Launch

Es dürfte nur noch rund einen Monat dauern, bis Apple seine nächste Keynote veranstaltet. Wir haben bereits Mitte August und das bedeutet, dass irgendwann in den nächsten zwei bis drei Wochen die offizielle Ankündigung der iPhone-Präsentation erfolgen sollte. Neben dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und einigen kleineren Gadgets soll auch das neue iPhone Ultra vorgestellt werden.

Aber welcher Termin kommt überhaupt in Frage? Üblicherweise findet die iPhone-Keynote am zweiten Dienstag im September statt. Das wäre in diesem Jahr der 8. September. Das allerdings wäre nur einen Tag nach dem Labor Day, einem Feiertag in den USA. Zuletzt gab es diese Konstellation im Jahr 2015 und Apple hat das iPhone 6s damals an einem Mittwoch statt einem Dienstag vorgestellt. Es gab noch keine iPhone-Keynote, die direkt am Tag nach dem Labor Day stattfand.

Die zweite September-Woche hat zudem noch ein ganz anderes Problem, denn der Freitag nach der Keynote, normalerweise der Start der Vorbestellungen, wäre dann am 11. September. Ausgerechnet am 25. Jahrestag der Anschläge auf die USA. In diesem Fall wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Vorbestellungen erst am Samstag starten, so wie es auch am 12. September 2015 der Fall war.

iPhone-Keynote erst in der dritten September-Woche?

Aufgrund dieser doppelten Terminüberschneidung könnte sich Apple für die Verschiebung um eine Woche nach hinten entscheiden. Dann wäre Dienstag, der 15. September, ein heißer Kandidat. Auch das wäre noch in der ersten Monatshälfte und würde damit zu den bisherigen Gerüchten passen, die unter anderem von Apple-Guru Mark Gurman verbreitet wurden.

Gleichzeitig würde der etwas spätere Start Apple ein wenig mehr Zeit verschaffen. Zuletzt gab es Gerüchte aus Australien und China, dass das neue faltbare iPhone Ultra zum Start nicht in diesen Ländern und vielleicht sogar nur in den USA verkauft wird. Das wäre für uns in Deutschland natürlich alles andere als prickelnd.