Wie die Deutsche Bahn mich zum E-Bike-Kauf bewegt hat

Mein Weg zur Arbeit sieht an Tagen ohne Regen normalerweise wie folgt aus: Von Zuhause mit dem Rad zum Bahnhof nach Wattenscheid, dann eine Station nach Bochum und direkt ins Büro. Ziemlich entspannt, wenn die Bahn fährt. Zurück geht es dann oftmals als kleine Sporteinheit nach Hause, auf verschiedenen Strecken mit einer Länge von 10 bis 25 Kilometern. Wenn ich danach geschwitzt bin, ist das absolut kein Problem.

Nächstes Jahr habe ich allerdings ein kleines Problem. Vom 9. Juli bis zum 15. Oktober ist die Bahnstrecke von Duisburg bis Dortmund gesperrt, also auch zwischen Wattenscheid und Bochum. Ich könnte alternativ noch die Straßenbahn nehmen, das würde aber erheblich länger dauern. Demnach stand mein Entschluss in dieser Woche fest: Es muss tatsächlich ein E-Bike her, um morgens entspannt und ohne zu schwitzen zur Arbeit zu kommen.

Ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was ich gerne hätte. Hier mal ein Blick auf meine Wunschliste:

sportliche Ergonomie

Riemenantrieb

echte Gangschaltung

Mittelmotor

Die Auswahl ist dann tatsächlich nicht besonders groß. Entschieden habe ich mich für ein E-Bike von Cube, genauer gesagt das Cube Editor Hybrid SLT 400X FE. Ich konnte noch eines der wenigen verfügbaren Räder der aktuellen Generation zu einem vernünftigen Preis ergattern, bevor dann im Herbst die neuen Modelle auf den Markt kommen. Große technische Neuerungen sind dann aber ohnehin nicht zu erwarten.

So ist das Cube Editor Hybrid ausgestattet

Angetrieben vom leichten Bosch Performance SX Motor mit 400-Wh-Akku bietet mir das Cube Editor Hybrid SLT 400X FE eine hoffentlich sportliche und zugleich effiziente Unterstützung im Stadtverkehr. Zur Ausstattung gehören eine wartungsarme Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung mit Gates-Zahnriemen, hydraulische Shimano-Deore-Scheibenbremsen, komfortable Schwalbe Marathon Efficiency Reifen sowie eine Vollcarbon-Gabel. Dank serienmäßiger Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer ist das Bike sofort für den täglichen Einsatz gerüstet, was mir persönlich sehr wichtig war. Zudem soll sich das Bike auch ohne Unterstützung noch ganz ordentlich bewegen lassen.

Natürlich wird auch ein bisschen Zubehör getestet

Bis zum Ende der Fahrradsaison sind es ja noch einige Wochen. Ich möchte den August und September nutzen, um noch einmal ein bisschen Zubehör zu testen. Bereits bei mir eingetroffen, und für die ersten Testrunden an meinem jetzigen Cube Hyde Race montiert, ist der Bryton Rider S810 Fahrradcomputer. Ich wollte einfach mal eine Garmin-Alternative ausprobieren, mit rund 270 Euro ist das aber auch nicht unbedingt das günstigste Gadget. Falls ihr euch einen Fahrradcomputer kaufen möchtet, wartet gerne meinen Erfahrungsbericht ab.

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Außerdem möchte ich mein künftiges Cube Editor Hybrid mit dem Bosch Kiox 500 ausstatten, einem speziellen E-Bike-Display, das neben Daten rund um das Fahrrad und die aktuelle Fahrt auch eine Navigation anzeigen kann. Ob das eine Alternative zu einem klassischen Fahrradcomputer ist? Ich bin gespannt.

Fallen euch noch andere Gadgets ein, auf die man als Fahrradfahrer auf keinen Fall verzichten mag? Ich bin gespannt auf eure Vorschläge und Ideen in den Kommentaren.