Baseus VB1: Neues Fahrrad-Regencase für alle iPhone-Modelle vorgestellt

Wer im Sommer das eigene Fahrrad zur Navigation mit dem iPhone nutzen möchte, findet allerhand verschiedene Lösungen auf dem Markt. Bei mir kommt beispielsweise seit einigen Jahren sehr zufriedenstellend ein Schutzcase samt Vorbauhalterung von QuadLock zum Einsatz. Aber auch das Unternehmen Baseus meldet sich nun mit einem sogar universell einsetzbaren iPhone-Regencase, das sich zusammen mit der Lenkerhalterung des Herstellers am Fahrrad verwenden lässt.

Das Baseus VB1 Case lässt sich mit allen Smartphones mit Displaygrößen zwischen 4,7 und 6,9 Zoll verwenden und kommt selbst auf Maße von 20 x 10 x 2,7 cm. Das iPhone wird einfach in das schwarze Kunststoff-Case auf eine stoßabsorbierende Schaumstoff-Polsterung gelegt und dann mit einem Deckel verschlossen, in dem eine transparente PET-Schutzfolie mit touchsensitiver Fläche integriert ist. So soll sich das Smartphone problemlos bei geschlossenem Case verwenden lassen. Für einen Regenschutz wurde ein umlaufender Dichtungsring aus Silikon verbaut.

Zusammen mit der Baseus-Lenkerhalterung kann das VB1-Case magnetisch am Fahrrad befestigt werden, diese muss allerdings separat erworben werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der Lenkerhalterung ist es möglich, das iPhone entweder im Hoch- oder Querformat nutzen zu können. Durch entsprechende Öffnungen auf der Rückseite des Cases dringen auch Geräusche nach außen, beispielsweise für wichtige Navigationsansagen.

Das Baseus VB1 Regencase ist ab sofort zu einem Kaufpreis von 19,99 Euro bei Amazon in schwarzer Farbe erhältlich und kann optional über eine Prime-Versandoption kostenlos am nächsten Werktag geliefert werden. Die zugehörige Baseus PrimeTrip VB1-Lenkerhalterung lässt sich derzeit mit 30 Prozent Rabatt für 32,19 Euro noch bis zum 20. Juli 2025 bei Amazon bestellen.