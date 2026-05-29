Ugreen MagFlow Air: Neue Powerbanks ausprobiert

Vor knapp einem Monat haben wir erstmals über die neuen Ugreen-Powerbanks der MagFlow-Reihe berichtet. Damals waren erste Exemplare sporadisch im Handel aufgetaucht. Nun können wir vermelden, dass sowohl die kleinere 5.000 mAh-Variante als auch die 10.000 mAh-Powerbank der MagFlow Air-Serie offiziell und zum Start gleich mit einem zweistelligen Rabatt bei Amazon zu haben sind.

Den Anfang macht die Ugreen MagFlow Air Magnetic Powerbank, die mit einer Kapazität von 5.000 mAh ausgestattet ist und ein kabelloses Qi2-Laden mit 15 Watt für kompatible iPhones mit MagSafe-Magneten ermöglicht. Die Powerbank verfügt über ein kabelloses Ladepad sowie einen USB-C-Anschluss, um zwei Lademethoden zu unterstützen. Neben dem kabellosen Laden mit bis zu 15 Watt gibt es auch ein kabelgebundenes Laden über ein USB-C-Kabel mit einer Ausgangsleistung von bis zu 20 Watt. Auch der integrierte 5.000 mAh-Akku kann über diesen USB-C-Port aufgeladen werden.

Mit Abmessungen von 10,5 x 7,0 x 0,86 Zentimetern und einem Gewicht von 127 Gramm ist die Ugreen MagFlow Air besonders kompakt und leicht. Sie soll sich laut Hersteller vor allem an Menschen richten, die im Alltag stark auf mobile Geräte angewiesen sind, oder auch an User mehrerer Geräte, die regelmäßig ihr Smartphone, ihren Laptop, ihr Tablet, ihre Ohrhörer und andere alltägliche Technik mit sich führen.

Denn: Auf dem Weg zur Arbeit, auf Geschäftsreisen und in anderen Situationen unterwegs muss man das eigene Gerät oft an Orten aufladen, an denen Steckdosenplätze begrenzt, die Stromversorgung unzuverlässig und die Ladezeiten kurz sind, wie beispielsweise an Flughäfen, in Zügen, Hotels und Cafés. Ultra-kompakte Powerbanks wie die Ugreen MagFlow Air können in solchen Fällen eine besonders praktische und platzsparende Lösung sein.

Ugreen MagFlow Air 5.000 mAh: Meine ersten Eindrücke

Ich konnte die Neuerscheinung bereits ausprobieren und war nach dem Auspacken meiner weißen Farbvariante sehr positiv überrascht, was die kompakten Maße der Powerbank angeht. Mitgeliefert wird zudem noch ein kleines USB-C-auf-USB-C-Ladekabel in Gerätefarbe, so dass sich die Powerbank zum einen gleich aufladen und auch der USB-C-Anschluss mit einem iPhone oder anderen kompatiblen Gerät zum Aufladen nutzen lässt.

Auch die Verarbeitung ist, wie man es von Ugreen kennt, hervorragend und hochwertig. Das Gehäuse ist in meinem Fall aus silberfarbenem matten Aluminium gefertigt, die Rückseite, die an das iPhone angebracht wird, besteht aus weißem Silikonmaterial. Letzteres sorgt auch dafür, dass die Powerbank beim kabellosen Laden per Qi2 nicht am iPhone verrutscht.

Mit einer Leistung von 15 Watt ist man gut ausgestattet, allerdings gibt es bereits erste Powerbanks, die den neuen Qi2.2-Standard, der bis zu 25 Watt liefern kann, im Handel. Den neuen Standard unterstützen allerdings auch nur iPhones ab der 16. Generation. Integrierte LEDs an der Unterseite informieren zudem jederzeit über den aktuellen Ladestatus.

Gewundert hat mich dann die Größe der 5.000 mAh-Powerbank beim Befestigen an mein iPhone 15 Pro: Das Accessoire steht am unteren Rand des Smartphones einige Millimeter über und schließt nicht bündig mit dem iPhone ab. Hat man hier lediglich die größeren Pro Max-Modelle von Apple im Sinn gehabt? Trotz dieser kleinen Verwunderung macht die neue Ugreen MagFlow Air-Powerbank mit 5.000 mAh grundsätzlich einen tollen Eindruck und dürfte sich als Notfall-Akku für unterwegs definitiv bewähren.

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Ugreen MagFlow Air 10.000 mAh: Mit praktischem integrierten Kabel

Wer unterwegs noch mehr Saft benötigt oder mehrere Geräte mit Strom befüllen will, kann sich das etwas größere Modell der MagFlow Air-Reihe von Ugreen ansehen. Ebenfalls erhältlich in den drei Farben Grau, Blau und Weiß/Silber, bietet die Powerbank mit insgesamt 10.000 mAh und 15 Watt Wireless Charging über Qi2 eine höhere Kapazität und ein zusätzliches ausziehbares USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Tragegurt dient. So profitieren Nutzer und Nutzerinnen bei Bedarf von schnellerem 30-Watt-Laden in beide Richtungen und müssen unterwegs ein Kabel weniger einpacken. Mit Maßen von 11,5 x 6,98 x 1,39 Zentimetern und einem Gewicht von 213 Gramm ist die 10.000 mAh-Variante natürlich etwas dicker und schwerer als das kompaktere 5.000 mAh-Exemplar.

Im Hinblick auf Sicherheit und Langlebigkeit werden beide Modelle von ATL-Lithiumzellen mit hoher Energiedichte angetrieben, die 13 Schutzschichten bieten, um die Effizienz zu maximieren und gleichzeitig das Gewicht zu minimieren. Kombiniert mit der DymondCell-Technologie und der Thermal Guard-Temperaturregelung sorgen sie für ein optimales Wärmemanagement und erhalten die langfristige Gesundheit des Akkus. Die MagFlow Air Editions wurden zudem so entwickelt, dass sie die Sicherheitsstandards für das Handgepäck bei Flugreisen erfüllen.

Integriertes Kabel der 10.000 mAh-Version bietet echten Mehrwert

Auch die 10.000 mAh-Version der MagFlow Air-Powerbank wurde mir von Ugreen zum Ausprobieren geschickt, dieses Mal in der hellblauen Farbvariante. Im direkten Vergleich zur ebenfalls vorliegenden 5.000 mAh-Version trägt die größere Powerbank deutlich dicker und klobiger auf und steht einen ganzen Zentimeter über den unteren Rand meines iPhone 15 Pro hinaus. Zudem bemerkte ich, dass bei meinem iPhone samt angelegter veganer Lederhülle von Woodcessories der MagSafe-Magnet nicht so gut hielt wie bei der 5.000 mAh-Powerbank.

Das mitgelieferte Kabel, das direkt in die Powerbank integriert ist und an der unteren Kante bequem eingesteckt werden kann, ist dagegen ein echter Mehrwert und ermöglicht es, auch ohne zusätzliches Kabel gleich zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Auch beim Aufladen der Powerbank selbst hat man gleich ein USB-C-Ladekabel vorliegen – praktischer geht es nicht. Und auch hier besteht die Powerbank aus einem Aluminiumgehäuse inklusive einer weichen und griffigen Silikon-Rückseite. Für mein iPhone 15 Pro ist die 10.000 mAh-Variante von Ugreen beim Aufladen per MagSafe gefühlt zu groß, hier bieten sich aufgrund der Maße eher die Pro Max-iPhones an.

Bei Amazon gibt es das 10.000 mAh-Modell in den Farben Grau und Blau aktuell mit 29 Prozent Rabatt für 49,99 Euro statt sonst üblicher 69,99 Euro. Auch die kleinere 5.000 mAh-Variante ist rabattiert und kostet in allen drei Farbvarianten (Grau, Blau und Weiß) mit 20 Prozent Rabatt 39,99 statt 49,99 Euro.