Macht Philips Hue jetzt auch noch Shelly Konkurrenz?

Philips Hue wird im Juni wieder neue Produkte auf den Markt bringen. Über die neuen günstigen Tisch- und Stehleuchten aus der Play Serie haben wir bereits berichtet – sie sind wohl eine direkte Antwort auf die günstige Konkurrenz von Govee. Und nun scheint sich Philips Hue auch Shelly vorknöpfen zu wollen. Der Hersteller aus Bulgarien hat sich ja unter anderem mit seinen zahlreichen Unterputzmodulen einen Namen gemacht.

Bisher bietet Philips Hue ja nur ein einfaches Wandschalter-Modul mit Batterie an. Hier wird die Deckenleuchte auf Dauerstrom gesetzt und das kleine Modul lediglich an den klassischen Lichtschalter angeschlossen, um diesen smart zu machen. Aus meiner Sicht ist das bereits eine tolle Ergänzung für das Hue-System.

Diese vier neuen Unterputzmodule von Philips Hue kommen im Juni

Nun stehen vier neue Wandschalter-Module in den Startlöchern, wie wir exklusiv im Hueblog berichten durften. Neben einem klassischen Wandschalter-Modul, das statt Batterien auf einen Stromanschluss setzt, wird es noch drei Schaltaktoren geben. Die Produktnamen sagen ziemlich eindeutig aus, was die neuen Module können:

Hue Wired On/Off Switch 1 Channel

Hue Wired On/Off Switch 2 Channel

Hue Wired Dimmer Switch

Erstmals wird Philips Hue ein Unterputzmodul anbieten, mit dem man klassischen Deckenleuchten ohne smarte Funktion ein- und ausschalten oder sogar dimmen kann. Quasi genau das, was mit den Shelly-Produkten schon seit einiger Zeit möglich ist.

Philips Hue könnte aber noch einen Schritt weiter gehen, wobei ich das noch nicht ganz eindeutig sagen kann. Möglicherweise kann man nicht nur eine „dumme“ Lampe schalten, sondern gleichzeitig auch noch den klassischen Schalter programmieren und damit dann auch andere Hue-Lichter im Raum steuern. Das wäre aus meiner Sicht ein echtes Alleinstellungsmerkmal und ein großer Pluspunkt für alle Hue-Fans da draußen.

Mit der offiziellen Vorstellung ist im Juni zu rechnen. Bis dahin könnt ihr schon einmal einen Blick auf die Installationsvideos werfen, solange Philips Hue sie nicht offline nimmt.

So werden die neuen Wandschalter von Philips Hue installiert