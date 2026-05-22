The Outsiders: Bislang größtes Update nach Apple Design Award-Nominierung

Nur wenige Tage nach der Nominierung für einen Apple Design Award 2026 legt The Outsiders mit einer großen App-Aktualisierung nach. Mit Version 1.7 liefert die Fitness-App ihr bislang umfangreichstes Update und baut ihren Funktionsumfang in mehreren zentralen Bereichen aus.

Das Timing wirkt bewusst gewählt: Die Nominierung in der Kategorie „Interaction“ rückt die noch junge App zusätzlich ins Rampenlicht. Erst vor acht Monaten gestartet, hat sich The Outsiders mit regelmäßigen Updates und einem klaren Fokus auf Nutzerfeedback schnell eine engagierte Nutzerbasis aufgebaut.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Widgets für den iOS-Startbildschirm. Sie liefern auf einen Blick Kennzahlen wie Trainingsbereitschaft, Trainingsbelastung, Ausdauerfitness und weitere Gesundheitsdaten, ohne dass die Nutzer oder Nutzerinnen die App öffnen müssen. Laut des Entwicklerteams gehörte genau diese Funktion seit Launch zu den häufigsten Anfragen.

Auch beim Datenimport wird The Outsiders deutlich flexibler. Erstmals lassen sich Trainings automatisch von Garmin-Geräten übernehmen. Zusätzlich unterstützt die App manuelle Importe aus einer ganzen Reihe externer Plattformen, darunter Zwift, Wahoo, COROS oder Amazfit, vorausgesetzt, die Daten liegen im .FIT-Format vor und werden mit Apple Health synchronisiert.

Mehr Trainings, mehr Kontext

Parallel wächst die Liste der unterstützten Aktivitäten auf 161 Einträge. Neben klassischen Sportarten finden sich jetzt auch spezifischere Disziplinen wie Bouldern, Windsurfen oder BMX-Rennen, aber auch ungewöhnlichere Einträge wie „Möbel zusammenbauen“, die den spielerischen Ansatz der App hervorheben. Neu ist außerdem eine Kennzahl zur Anzahl absolvierter Trainingseinheiten sowie eine Reihe zusätzlicher Statusoptionen. User können ihren Zustand nun differenzierter markieren, etwa als „Aktive Erholung“, „Pause“, „Verletzt“ oder „Krank“.

Für ambitioniertere Personen bringt das Update eine weitere Änderung: Neben dem bisherigen Trainingsbelastungsverhältnis lässt sich nun die Ansicht „Trainingsform“ aktivieren. Diese rückt das Zusammenspiel von Fitness und Erholung in den Fokus und zielt stärker auf die Vorbereitung konkreter Leistungsziele ab. Abseits der reinen Funktionen überarbeitet Version 1.7 auch die Oberfläche. Körperdaten werden in Karten dargestellt, ebenso Fotos aus Trainingseinheiten. Neue Icons erweitern zudem die Möglichkeiten zur Individualisierung der App.

The Outsiders (App Store-Link) bleibt kostenlos im App Store verfügbar, setzt für den vollen Funktionsumfang aber weiterhin auf ein Abo-Modell mit monatlichen, jährlichen und lebenslangen Optionen, das ab 5,99 Euro/Monat buchbar ist. Weitere Infos zum Update auf Version 1.7 von The Outsiders gibt es auch im Newsroom der App.