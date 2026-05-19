WhatsApp führt neue Optionen für selbstlöschende Nachrichten ein

WhatsApp erweitert die Möglichkeiten für selbstlöschende Nachrichten um eine weitere Funktion. Bisher konnten Nutzer und Nutzerinnen zwischen Zeiträumen von 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen wählen, nach denen Nachrichten automatisch gelöscht werden. Künftig soll die Option „Nach dem Lesen“ hinzukommen, bei der der Timer erst startet, sobald die empfangende Person die Nachricht geöffnet hat.

Laut eines Berichts vom immer gut informierten WhatsApp-Blog WABetaInfo wird die Neuerung derzeit in der iOS-Beta-Version 26.19.10.72 getestet. User können dann einstellen, ob gelesene Nachrichten nach 5 Minuten, 1 Stunde oder 12 Stunden verschwinden sollen. Ungeöffnete Nachrichten werden spätestens nach 24 Stunden automatisch entfernt.

Die neue Funktion zielt darauf ab, die Flexibilität für Nutzer und Nutzerinnen zu erhöhen, die sensible Inhalte schnell und gezielt löschen möchten. Bisher eigneten sich die bestehenden Timer vor allem, um Chatverläufe langfristig aufgeräumt zu halten. Die Option „Nach dem Lesen“ richtet sich insbesondere an Personen, die sicherstellen wollen, dass bestimmte Informationen nicht dauerhaft im Chatverlauf verbleiben.

Kein kompletter Schutz vor Speichern oder Weiterleiten von Inhalten

Allerdings bietet die Funktion keinen vollständigen Schutz vor dem Weitergeben oder Speichern von Inhalten. Selbstlöschende Nachrichten verhindern nicht, dass die empfangende Person die Inhalte vorher liest, weiterleitet, abfotografiert oder per Screenshot sichert. Die Funktion reduziert lediglich die dauerhafte Speicherung im Chat.

Wann die neue Einstellung für alle WhatsApp-User verfügbar sein wird, ist noch unklar. Da das Entwicklerteam die Funktion bereits auf Android und iOS testet, gilt eine spätere Veröffentlichung jedoch als wahrscheinlich. WhatsApp steht weiterhin kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereit und kann ab iOS/iPadOS 15.1 oder neuer auf den Geräten installiert werden. Auch eine macOS- und Apple Watch-Version ist vorhanden.