WhatsApp führt kostenpflichtiges „Plus“-Abonnement mit neuen Funktionen ein

WhatsApp plant die Einführung eines neuen, kostenpflichtigen Abonnements namens „WhatsApp Plus“. Das Angebot richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die zusätzliche Personalisierungs- und Organisationsmöglichkeiten wünschen. Aktuell wird das Abonnement in einer geschlossenen Beta-Phase für Android getestet, bevor es auch für iOS und andere Plattformen verfügbar sein soll.

Zu den neuen Funktionen gehören laut Informationen des immer gut informierten WhatsApp-Blogs WABetaInfo die Möglichkeit, das Design der App individuell anzupassen, exklusive Sticker-Pakete zu nutzen und bis zu 20 Chats gleichzeitig anzuheften. Zudem können Personen mit aktivem „Plus“-Abo aus 18 neuen Farboptionen wählen, die einheitlich auf die gesamte Benutzeroberfläche angewendet werden.

Die Kernfunktionen von WhatsApp, wie Nachrichten, Anrufe und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bleiben weiterhin kostenlos und unverändert für alle User verfügbar. Das „Plus“-Abonnement stellt somit ein optionales Upgrade dar, das die bestehende Funktionalität nicht einschränkt, sondern um zusätzliche, vor allem kosmetische und organisatorische Features erweitert.

WABetaInfo: Monatlicher Preis von 2,49 Euro in Europa

Mit der Einführung von „WhatsApp Plus“ verfolgt der Mutterkonzern Meta das Ziel, eine weitere Einnahmequelle zu erschließen. Bisher generiert das Unternehmen Einnahmen vor allem über Business-Nachrichten und Werbeanzeigen. Das neue Abo-Modell soll nun auch die Privatkundschaft ansprechen, die bereit sind, für ein personalisiertes Erlebnis zu zahlen.

Ein offizieller Starttermin für die breite Verfügbarkeit von „WhatsApp Plus“ steht noch aus. Die ersten Tests laufen jedoch bereits, und es wird erwartet, dass das Angebot in den kommenden Monaten schrittweise ausgerollt wird. Der monatliche Preis für das Abo liegt laut WABetaInfo bei 2,49 Euro und verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird. WhatsApp (App Store-Link) steht weiterhin kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit.