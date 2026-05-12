WhatsApp testet „Liquid Glass“: Wann kommt das große Design-Update?

Apple hat mit iOS 26 im Herbst letzten Jahres das neue Liquid-Glass-Design eingeführt. Fleißige Entwickler und Entwicklerinnen haben ihre Apps längst an das neue Erscheinungsbild angepasst, doch eine App hinkt deutlich hinterher: der WhatsApp Messenger.

Ob Fluch oder Segen: Meta testet das Liquid-Glass-Design schon länger, setzt bisher aber weiterhin auf das klassische Design. Laut den neuesten Informationen von WABetaInfo schreiten die Arbeiten jedoch voran, denn die neueste Beta-Version weist weitere Verfeinerungen auf, unter anderem für Nachrichtenreaktionen und Kontextmenüs.

WhatsApp: iOS 26-Design immer noch nicht fertig

Die Beta-Version zeigt aber auch, dass Meta noch nicht in allen Bereichen das Liquid-Glass-Design übernommen hat. Obwohl die Arbeiten schon im Oktober letzten Jahres begonnen haben, ist bisher keine offiziell angepasste Messenger-App für iOS 26 verfügbar.

Warum ein Konzern mit talentierten Fachkräften sowie zahlreichen Entwicklern und Entwicklerinnen so viel Zeit benötigt, um die Anpassungen für iOS 26 umzusetzen, bleibt rätselhaft. Wer sich mit dem Liquid-Glass-Design bisher nicht anfreunden konnte, freut sich sicher, dass WhatsApp sich so lange Zeit lässt.

Für ein einheitliches iPhone-Erlebnis würde ein frisches Design-Update dem WhatsApp Messenger aber guttun, oder?