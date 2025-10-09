WhatsApp: Großes iOS 26-Update mit Liquid Glass-Design steht bevor

Nach und nach bauen Entwickler ihre Apps um, sodass sie mit iOS 26 und dem neuen Liquid Glass-Design in Einklang kommen. Obwohl Meta die Änderungen noch nicht offiziell angekündigt hat, können einige Nutzer und Nutzerinnen schon jetzt in den Genuss des neuen Looks kommen. Während Version 25.28.75 offiziell nur Support für Live Photos und Übersetzungen mitbringt, schaltet WhatsApp bei einigen das iOS 26-Design schon serverseitig frei – ein Vorgeschmack auf die kommende optische Ausrichtung.

Die wohl größte Änderung ist die Menüleiste am unteren Bildschirmrand, die fortan leicht abgerundet ist und den Designrichtlinien von iOS 26 folgt. Wie WABetaInfo berichtet, könnte es sich um einen begrenzten Test von Meta handeln, bevor das neue Design für alle weltweit freigeschaltet wird. Auch weitere Interface-Anpassungen könnten im Hintergrund bereits in Arbeit sein.

WhatsApp rollt neues iOS 26-Design sehr langsam aus

Schon im letzten Monat hat WhatsApp mit den Tests für das iOS 26-Design begonnen und nun sollen auch Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Version davon profitieren. Aufgrund der global riesigen Nutzerbasis führt WhatsApp Änderungen im Vergleich zu anderen Plattformen immer sehr langsam und schrittweise ein. Ein gestaffelter Rollout soll sicherstellen, dass keinerlei technische Probleme auftreten und die Nutzererfahrung stabil bleibt.

WhatsApp weist stets darauf hin, dass es mehrere Wochen dauern kann, bis neue Funktionen auf allen Geräten angekommen sind. Auf meinem iPhone ist WhatsApp weiterhin im alten Design vorhanden. Stelle auf jeden Fall sicher, dass du die neueste App-Version aus dem App Store installiert hast, denn nur dann können die neuesten Funktionen serverseitig freigeschaltet werden.

Sobald WhatsApp das offizielle Update im App Store ausrollt, sollten wirklich alle Nutzer und Nutzerinnen das neue Liquid Glass-Design sehen, nutzen und erleben können.

Die Frage an dich: Ist der WhatsApp Messenger bei dir schon auf das iOS 26-Design umgestellt?