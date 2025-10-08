Waipu.tv 4K Stick für 29,99 Euro: Alte Fernseher aufmotzen

Heute laufen bei Amazon noch die Prime Deal Days und natürlich ist auch die eigene Hardware mit dabei. Zum Beispiel der Fire TV Stick 4K, der alte Fernseher wieder fit macht oder eurem Smart TV eine neue Oberfläche beschert. Es gibt aber noch eine aus meiner Sicht bessere Alternative: Den Waipu.tv 4K Stick. Warum und wieso, das erkläre ich in diesem Artikel.

Denn auch den Waipu.tv 4K Stick bekommt ihr derzeit günstiger. Statt 59,99 Euro kostet der Streaming-Stick nur noch 29,99 Euro (Amazon-Link), das ist der mit Abstand beste Preis der letzten Monate. Zudem bekommt ihr einen Gutschein für drei Monate TV-Streaming und Zugriff auf die Waiputhek.

Die größten Unterschiede zwischen Waipu.tv 4K Stick und den Fire TV Sticks

Die Fire TVs haben sich in den letzten Jahren in eine sehr bedenkliche Richtung entwickelt. Überall gibt es Empfehlungen, das Wort „Werbung“ vermeidet Amazon natürlich ganz gezielt. Ich sehe die Oberfläche ab und an im Wohnzimmer meiner Eltern – und für mich persönlich wäre das schon ein „touch to much“. Wobei ich auch vom Apple TV verwöhnt bin.

Der HDMI-Stick von Waipu.tv hat eine deutlich aufgeräumtere und übersichtlichere Oberfläche. Direkt nach der Installation kann man auf zahlreiche vorinstallierte Apps wie Netflix, YouTube, Prime Video, ARD Mediathek und ZDF Mediathek zugreifen. Meldet man sich mit seinem Google-Konto an, kann man zahlreiche weitere Android TV Apps aus dem Google Play Store herunterladen.

Auch die mitgelieferte Fernbedienung unterscheidet sich grundlegend. Der Waipu.tv 4K Stick kommt mit einer ausgewachsenen Fernbedienung in einem klassischen Design mit Zifferntasten. Gerade beim Fernsehen, etwa über die Waipu-App, kann man bestimmte Sender so ganz einfach gezielt ansteuern.

Im Vergleich zum Fire TV Stick 4K Max fehlt es dem Waipu.tv 4K Stick vielleicht ein wenig an Performance, insgesamt ist er aber gut zu bedienen. Von uns gibt es aus den oben genannten Gründen eine Empfehlung.