Eufy Babyphone C10: Neues Basis-Modell mit App und Display

Ich persönlich möchte auf ein Babyphone mit Display nicht mehr verzichten. Wir haben nun schon seit einigen Jahren ein Modell von Philips im Einsatz und können so oftmals schon reagieren, bevor das Kind „schreit“ oder anders auf sich aufmerksam macht. Ganz günstig ist die Sache allerdings nicht, denn je nach Modell zahlt man bei Philips weit über 200 Euro.

Günstiger wird es bei Anker, die nun ein neues Basis-Modell auf den Markt gebracht haben. Das ist, ganz nüchtern betrachtet, in Sachen Auflösung sogar deutlich besser ausgestattet als die Modelle von Philips. Das neue Eufy Babyphone C10 kostet 139,99 Euro (Amazon-Link) und bietet eine 2K-Auflösung.

Das Paket besteht aus zwei Bestandteilen: Zunächst einmal die Kamera, welche per USB-C mit Strom versorgt wird und so flexibel aufgestellt werden kann. Die Kamera kann auf ein Regal gestellt, an der Wand montiert oder mit einer separat erhältlichen Halterung auch am Babybett befestigt werden. Die Kamera hat zudem einen integrierten Motor zum Schwenken und Neigen.

Eufy Babyphone C10 kann mit oder ohne WLAN genutzt werden

Und dann wäre da natürlich das Handgerät des Eufy Babyphone C10. Die Eltern-Einheit ist mit einem 4,5 Zoll Display und einem Lautsprecher ausgestattet. Der integrierte 5.000 mAh Akku sorgt für bis zu zwölf Stunden Laufzeit. „Das fortschrittliche Sensorsystem erkennt jede Bewegung, jedes Weinen, Geräusche und die Raumtemperatur. Individuell anpassbare Alarme reduzieren Ablenkungen und melden Wichtiges sofort“, schreibt Anker.

Besonders spannend: Über die Eufy-App kann man auch über ein iPhone oder iPad auf den Video-Stream des Eufy Babyphone C10 zugreifen. Das funktioniert allerdings nur, solange das Babyphone mit dem WLAN verbunden ist. Die WLAN-Verbindung kann an der Eltern-Einheit einfach deaktiviert werden. In diesem Fall erfolgt eine direkte Verbindung zwischen Kamera und Babyphone, ohne Umwege über den Router oder irgendeine Cloud.

Ebenfalls nicht ganz uninteressant für Eltern mit zwei Kindern, die in unterschiedlichen Zimmern schlafen: Das Display kann im Split-Screen-Modus das Bild von zwei Kameras anzeigen.