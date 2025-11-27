Islanders: Entspanntes Städtebau-Spiel jetzt für iPhone und iPad

Wer Aufbauspiele mag, sollte jetzt einen Gang zum App Store wagen und sich Islanders: Mobile (App Store-Link) herunterladen. Im Jahr 2019 erstmals für Macs und PCs erschienen, hat das entspannte Städtebau-Spiel nach und nach auch den Weg auf weitere Plattformen gefunden und ist mittlerweile auch für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und die Xbox One verfügbar.

Ab sofort kann Islanders auch in einer mobilen Version für iPhones und iPads aus dem App Store geladen werden. Das Spiel lässt sich erfreulicherweise mit einem Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro erwerben und verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. Für die Installation sollte man neben iOS bzw. iPadOS 16.0 oder höher und einem Gerät mit A13 Bionic-Chip (iPhone) bzw. A12X Bionic-Chip (iPad) oder neuer auch etwa 1 GB an freiem Speicherplatz mitbringen. Das Spiel ist komplett in deutscher Sprache nutzbar.

Ein gemütliches Stadträtselspiel für Kreativität unterwegs: Entspann dich und baue wunderschöne Inselstädte in diesem minimalistischen Strategie- und Knobelspiel. Islanders ist eine entspannende Städtebausimulation, in der sich ruhige Kreativität und Strategie die Hand reichen. Baue Gebäude, um je nach Beschaffenheit der Umgebung Punkte zu verdienen, neue Sets freizuschalten und deine friedlichen Inselsiedlungen zu erweitern. Es gibt keine Timer, keine Mikrotransaktionen und keinen Stress – nur intuitives Gameplay in einer ruhigen, minimalistischen Welt.“

Islanders: Mobile ist nicht mit Controller spielbar

So beschreibt das Publisherteam von Coatsink Software, das Islanders in den deutschen App Store gebracht hat, die Neuerscheinung. Zu den Features des entspannten Aufbauspiels gehört ein ruhiges Aufbauen, prozendural generierte Inseln in jeder Runde und ein sich wiederholendes strategisches Gameplay. Wie eingangs bereits erwähnt, verzichtet man bei Islanders auf Werbung oder Unterbrechungen, und kann das Spiel sogar komplett offline absolvieren, um kleine Siedlungen zu errichten, Punkte zu sammeln und neue Bauteile freischalten zu können.

Die farbenfrohe, aber nicht zu aufdringlich wirkende Grafik mit deutlichen und leuchtenden Bildern hilft dabei, die Umgebung entspannt erkunden zu können und sich Insel für Insel vorzuarbeiten. Beachten sollte man vor dem Kauf, dass Islanders in der mobilen Version keine MFi-kompatiblen Controller unterstützt: „Das Spiel ist für intuitives Spielen auf Touchscreens entwickelt“ worden, lässt das Publisher-Team von Coatsink Software wissen.

Das Feedback zu Islanders ist seit dem ersten Erscheinen im Jahr 2019 durchweg positiv und unterstreicht das gelungene Konzept eines entspannten Städte- und Aufbauspiels. Der unten eingebundene offizielle YouTube-Trailer zu Islanders: Mobile zeigt euch die Neuerscheinung im App Store nochmals in bewegten Bildern.