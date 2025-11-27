Angebote des Tages: Kindle Scribe mit Zubehör für 339 Euro

In den „Knaller-Angeboten“ liefert Amazon während der Black Friday Woche immer mal wieder gute Deals. Ab 16:00 Uhr bekommt ihr heute für einen kurzen Zeitraum den 2024er Kindle Scribe mit 64 GB Speicherplatz zum Schnäppchenpreis. Dazu gibt es ein passendes Cover und ein mehr oder weniger wertvolles USB-Netzteil.

Normalerweise kostet das Bundle bei Amazon 564,97 Euro. Während der Black Friday Woche ist der Preis bereits auf 380,67 Euro gefallen. Nun wird der Preis noch einmal ein bisschen nach unten korrigiert und sinkt auf 338,98 Euro (Amazon-Link) – allerdings nur bis heute Abend.

Das kann der große Kindle Scribe von Amazon

Der Kindle Scribe kombiniert klassisches E-Book-Lesen mit digitalen Notizfunktionen und richtet sich damit an Nutzer, die mehr als nur lesen wollen. Das 10,2-Zoll-E-Ink-Display mit 300 ppi sorgt für eine scharfe Darstellung und bietet eine verstellbare Frontbeleuchtung, die auch bei wenig Licht angenehm bleibt. Der mitgelieferte Stift ermöglicht handschriftliche Notizen direkt in E-Books, PDFs oder separaten Notizbüchern, wobei der „Premium Pen“ ohne Ladezeit auskommt und eine praktische Radierfunktion besitzt. In Verbindung mit der neuen Active-Canvas-Funktion lassen sich Notizen direkt im Text platzieren, und Amazons KI-Tools können handschriftliche Einträge in Druckschrift umwandeln und automatisch zusammenfassen. Hinzu kommen die für Kindle typischen Stärken wie lange Akkulaufzeit.

Das in diesem Modell leider nur reine Schwarz-Weiß-Display schränkt den Einsatz für farbige Bücher, Comics oder Grafiken allerdings ein. Notiz- und Exportfunktionen wirken im Vergleich zu spezialisierten Notiz-Tablets wie Remarkable 2 oder Onyx Boox noch rudimentär.

Solltet ihr ein Auge auf den Kindle Scribe geworfen haben und die 64 GB Speicher für euch interessant sein, dann bekommt ihr heute einen guten Deal geboten. Nicht vergessen dürft ihr allerdings, dass demnächst ein Kindle Scribe Colorsoft auf den Markt kommt. Dieser wird mit rund 650 Euro aber bedeutend teurer.