Sehr guter Preis: Aktuelles iPad Air im Sonderangebot

Es ist gut möglich, dass das iPad Air im Frühjahr 2026 aktualisiert wird, doch der M3-Chip, der im aktuellen Air verbaut ist, ist ohnehin viel zu schnell. Für alltägliche Aufgaben, Recherche, YouTube, Streaming und Co. ist das iPad Air die wohl beste Wahl. Und aktuell gibt es das M3 iPad Air mit 11-Zoll Display bei Cyberport am günstigsten, denn dort ist der Preis auf 504 Euro gefallen!

11-Zoll iPad Air mit M3 und 128 GB Speicher für 504 Euro statt 649 Euro (zum Angebot bei Cyberport)

mit Gutschein BLACKWEEK25-PP15

Der einzige echte Kritikpunkt kann die Speicherausstattung sein, denn 128 GB sind in der Basisvariante nicht besonders viel. 128 GB sind heutzutage schnell voll, vor allem, wenn man viele Fotos und Videos speichert sowie große Spiele installiert. Das iPad Air mit doppelt so viel Speicherplatz ist aktuell bei Amazon am günstigsten und kostet dort 579 Euro statt 779 Euro. Mit 512 GB Speicherplatz kannst du abermals bei Cyberport zugreifen, denn dort kostet das iPad Air mit dem oben genannten Gutschein nur 884 Euro statt 1.029 Euro.

Alle Angebote zum M3 iPad Air im Überblick

11-Zoll iPad Air mit 128 GB: 504 Euro statt 649 Euro (bei Cyberport mit Gutschein BLACKWEEK25-PP15)

11-Zoll iPad Air mit 256 GB: 579 Euro statt 779 Euro (bei Amazon)

11-Zoll iPad Air mit 512 GB: 884 Euro statt 1.029 Euro (bei Cyberport mit Gutschein BLACKWEEK25-PP15)

11-Zoll iPad Air mit 256 GB: 1.159,99 Euro statt 1.279 Euro (bei Amazon)

Mit Cellular: