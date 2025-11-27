iOS 27: Alle Gerüchte zu Apples nächstem Software-Update

Erst vor rund zwei Monaten gab es mit iOS 26 das letzte große Software-Update für Apples iPhones. Die Gerüchteküche allerdings kennt keine Pausen und brodelt schon wieder fleißig vor sich hin, was das nächste große Software-Update, iOS 27, angeht. Wir stellen daher die Prognosen vor, die schon jetzt im Netz diskutiert werden (via MacRumors).

Liquid Glass

Mit iOS 27 könnten weitere Anpassungen am mit iOS 26 eingeführten semi-transparenten Liquid Glass-Design vorgenommen werden. Schon mit iOS 26.1 und mit dem bald veröffentlichten iOS 26.2 hat Apple am Design geschraubt – möglicherweise auch aufgrund einiger Kritik von Nutzern und Nutzerinnen. Es ist daher denkbar, dass iOS 27 weitere Verbesserungen und Anpassungsmöglichkeiten für das Liquid Glass-Design mitbringen wird.

Apple Intelligence und Siri

Im Frühjahr des nächsten Jahres soll endlich eine verbesserte und intelligentere Version von Siri mit einem geplanten Update auf Version iOS 26.4 Einzug auf das iPhone halten. Apple hatte daran bereits länger gearbeitet und das Release immer weiter nach hinten verschoben. Mit iOS 27 könnten noch weitere intelligente Funktionen in Apple Intelligence folgen, die möglicherweise auf zusätzliche Apps ausgeweitet werden könnten.

Auch die Einführung einer möglichen „World Knowledge“-Suchfunktion für allgemeine Suchanfragen soll mit iOS 26.4 integriert werden. Wird dies dann nicht umgesetzt werden, könnte das Feature ein Bestandteil von iOS 27 werden. Denkbar ist auch ein neues visuelles Design für Siri mit zusätzlichen Animationen, wie man es vom Mac kennt.

Health+

Schon seit längerem gibt es Gerüchte, dass Apple einen kostenpflichtigen Health+-Dienst mit Ernährungsplanung und medizinischen Empfehlungen entwickelt. Dieser könnte möglicherweise als Teil von iOS 27 eingeführt werden. Das medizinische Tool würde den Nutzern und Nutzerinnen verschiedene Gesundheitsdaten und -trends aus der Health-App erklären und personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit geben.

Satellitenfunktionen

Im Hintergrund arbeitet Apple an weiteren Features für die eigene Satellitenfunktionalität auf dem iPhone. Einige davon könnten bereits mit iOS 27 eingeführt werden. Apple ist in dieser Hinsicht auch vom Satelliten-Partner Globalstar abhängig, der entsprechende Updates bereitstellen muss. Denkbar wäre eine Nutzung von Apple Maps über Satellit, ein Fotoversand in iMessage per Satellit, eine Öffnung der Satelliten-API für Apps von Drittanbietern oder eine Satellitenkonnektivität ohne direkte Sicht auf den Himmel.

Foldable-Features

Im nächsten Jahr soll es auch bei Apple soweit sein: Dann wird die Vorstellung eines ersten Foldables, möglicherweise mit dem Namen „iPhone Fold“, erwartet. Gerüchten zufolge soll es im zusammengeklappten Zustand über ein 5,5-Zoll-Display und im aufgeklappten Zustand über ein 7,8-Zoll-Display verfügen. Ein iPhone mit einem größeren und zusammenklappbaren Display würde einige größere Updates für iOS erfordern, beispielsweise mit iPad-ähnlichen Optionen wie Seitenleisten und ein mögliches Multitasking. Daher könnte sich iOS 27 auch auf die Entwicklung neuer Schnittstellen und Funktionen für ein größeres Display konzentrieren.

Fehlerbehebungen

Auch wir berichteten erst kürzlich darüber, dass Mark Gurman von Bloomberg iOS 27 als „Snow Leopard“-Update beschrieben hat. Dies deutet darauf hin, dass Apple sich eher auf die Verbesserung der zugrunde liegenden Leistung und Qualität konzentrieren wird, als neue Funktionen einzuführen. Berichten zufolge sollen Apples Ingenieurteams iOS 26 nach Bloats, Bugs und anderen Problemen, die die Leistung beeinträchtigen, durchsuchen.

Die neuen Software-Versionen von iOS, macOS und anderen Softwareplattformen von Apple werden voraussichtlich wie gewohnt im Juni 2026 auf der WWDC vorgestellt. Das offizielle Release für die Software-Updates dürfte dann September kurz vor der Veröffentlichung der neuen iPhone-Modelle erfolgen.

Foto 1: ChatGPT.