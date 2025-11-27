Opera Neon: KI-Browser bekommt großes Update

Operas KI-gestützter Browser Neon hat ein Update bekommen, das dem Browser nun eine Gemini-3-Pro-Integration und einige weitere praktische Features beschert. Alle Neuerungen lest ihr in diesem Beitrag. Einfach herunterladen kann man Opera Neon aber weiterhin nicht. Ihr müsst euch auf eine Warteliste setzen lassen, um als Nutzer ausgewählt zu werden. Die Nutzung ist dann zudem kostenpflichtig.

Erst Ende September hat Opera Neon das Licht der Welt erblickt – wenn auch nur für eine ausgewählte Nutzerschaft. Seither hat Opera bereits diverse Updates erhalten, die die Benutzeroberfläche, die User Experience und auch die Leistung des Browsers verbessert haben. Nachdem das Unternehmen im Oktober seinen Opera Deep Research Agent gelauncht hat, bekommt Opera Neon nun im Zuge des Updates einen „1-Minute-Deep-Research“-Modus.

Habt ihr den Modus aktiviert, teilt Opera Neon das Problem, für das ihr eine Lösung sucht, in so kleine Teile wie möglich, um mehrere KI-Anfragen gleichzeitig loszuschicken und den Task bearbeiten zu lassen. Opera schreibt:

„Dieser neue Modus für den Deep-Research-Agenten fungiert als Zwischenstufe zwischen einer einfachen KI-Abfrage und einer vollständigen Deep-Research-Analyse, was nützlich ist, da der Benutzer nicht immer eine vollständige Deep-Research-Analyse für jede Abfrage benötigt, die etwas mehr als nur einen KI-Überblick erfordert.“

Neben der Integration der neuen Modelle Gemini 3 Pro und Nano Banana Pro ist außerdem ab sofort eine Modell-Auswahl im Neon Chat verfügbar. Das heißt, ihr könnt auswählen, welches Modell ihr für die Bearbeitung eurer Anfrage verwenden wollt. Tatsächlich lässt sich dieser Wechsel sogar in einem laufenden Chat vollziehen.

Auch das von Nutzern am häufigsten nachgefragte Feature, die Integration von Google Docs, ist nun Teil von Opera Neon. Um ein Google Doc über Opera Neon erstellen zu lassen, müsst ihr den „Do“-Agenten in Neon auswählen und diesen mit dem passenden Prompt versorgen. Auch bereits existierende Google Docs lassen sich mit dem Agenten bearbeiten.

Nutzung nur über Warteliste möglich

Um Opera Neon nutzen zu können, müsst ihr ein Abo abschließen, das monatlich 19,99 US-Dollar kostet. Bislang bekommt aber nur der Zugriff, der sich über die Webseite von Opera Neon auf die Warteliste setzen lässt.

Fotos: Opera Neon.