Navimow: Mähroboter-Portfolio für 2026 präsentiert

Das bekannte Unternehmen Segway Navimow hat offiziell die neue Produktpalette für 2026 vorgestellt und damit laut eigener Aussage „eine neue Ära der präzisen robotergestützten Rasenpflege eingeläutet“. Damit will man sich als Technologieführer im Segment der kabellosen Rasenpflege positionieren. Insgesamt gibt es eine neue Generation, die sechs Produktlinien umfasst. Wir stellen sie vor.

Herzstück der neuen Generation ist eine konsequent auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegte „Drop-and-Mow“-Philosophie: Sämtliche Modelle kommen ohne Begrenzungskabel oder Relaisantenne aus, kartieren den Garten per Auto-Mapping und lassen sich über die GeoSketch-Funktion und bis zu 120 virtuelle Zonen oder Sperrflächen vollständig in der App steuern. Sprachsteuerung, Drag-and-drop-Mähpläne und eine präzise Live-Ansicht des Roboters auf dem Smartphone runden das auf Nutzerkomfort ausgerichtete Bedienkonzept ab.

Technologisch setzt Navimow mit EFLS LiDAR+ und einer multimodalen Navigationsarchitektur neue Maßstäbe. Das Triple-Fusion-System kombiniert Solid-State-LiDAR, eine präzise Network-RTK-Positionierung und visuelle Erkennung, wechselt innerhalb von Millisekunden zwischen den Modi und hält so selbst in schattigen Bereichen, engen Passagen oder bei Dunkelheit ein stabiles Signal. Die LiDAR-Sensorik erfasst bis zu 200.000 Punkte pro Sekunde, erstellt dichte 3D-Punktwolken und erkennt Hindernisse bereits ab einem Zentimeter Größe, was die Navigationssicherheit deutlich erhöht. Ergänzt wird dies durch das Xero-Turn-Allradsystem, das Nullwendekreise ermöglicht, ohne den Rasen aufzureißen, und durch ein dynamisches Traktionsmanagement, das Schlupf auf rutschigem Untergrund reduziert.

X4-Reihe mit Allradtechnik für große Privatgärten

Die X4-Serie von Navimow adressiert große Privatgärten und kombiniert Allradtechnik mit hoher Flächenleistung. Die Modelle X420, X430 und X450 sind für Rasenflächen von 2.000 bis 5.000 Quadratmetern ausgelegt und bewältigen Steigungen von bis zu 84 Prozent. Ein breites Mähdeck mit zwei Schneidscheiben, zwölf verstärkten Messern und EdgeSense-Kantenschnitt zielt auf professionelle Schnittqualität: Laut Hersteller lassen sich 2.000 Quadratmeter in rund acht Stunden bearbeiten. Die Serie setzt auf Triple-Frequency-RTK, 360-Grad-VSLAM und visuell-inertiale Odometrie, ist nach IP66 gegen Wasser geschützt und lässt sich in Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa und Google Home einbinden.

Für komplexe, verwinkelte Grundstücke führt Segway die H2-Serie ein, die voll auf EFLS LiDAR+ setzt. Die Modelle H206 bis H230 decken Flächen von 600 bis 3.000 Quadratmetern ab und sollen dank Hinderniserkennung ab rund einem Zentimeter und der Identifikation von mehr als 200 Objektarten auch in anspruchsvollen Umgebungen unterbrechungsfrei arbeiten. Terrain-Adapt-Funktionen und eine elektronische Stabilitätskontrolle sorgen dabei für sichere Fahrmanöver an Hängen mit bis zu 45 Prozent Steigung. Die H2-Reihe positioniert sich damit zwischen anspruchsvollen Privatgärten und semiprofessionellen Anwendungen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.

i2-Mähroboter für das Einstiegs- und Mittelklasse-Segment

Im Einstiegs- und Mittelklassesegment bringt Navimow die i2 AWD- sowie die i2 LiDAR- und i2 LiDAR-Pro-Modelle für kleinere Hausgärten. Die i2-AWD-Geräte sind als erste Allrad-Mähroboter ihrer Klasse für Flächen bis 1.000 Quadratmeter konzipiert und nutzen ein dreirädriges Antriebssystem, das Steigungen bis 45 Prozent meistert und je nach Untergrund das zusätzliche Antriebsrad nur bei Bedarf zuschaltet, um Energie zu sparen. Die i2-LiDAR-Varianten erweitern dieses Konzept um hochpräzise LiDAR-Sensorik und GeoSketch-Kartierung für Flächen bis 2.000 Quadratmeter. Die Pro-Modelle erhöhen die maximale Steigfähigkeit auf bis zu 55 Prozent und sollen damit auch in besonders schwierigen Hanglagen einsetzbar sein.

Mit der Terranox-Serie wagt Segway schließlich den Schritt in den professionellen Bereich. Die Allradmodelle CM120M1 und CM240M1 sind für Flächen von 12.000 bis 24.000 Quadratmetern ausgelegt und zielen auf Sportanlagen, kommunale Grünflächen sowie Gewerbeareale. In Kombination mit der Fleet-Management-Software lassen sich mehrere Mäher zentral überwachen, Einsätze planen und Betriebsdaten auswerten, während virtuelle Begrenzungen und kabellose Kartierung die Installation auch auf sehr großen Arealen vereinfachen.

Den Marktstart kombiniert Navimow zudem mit zeitlich begrenzten Einführungsangeboten für ausgewählte i2-Modelle, inklusive rabattierter Preise und kostenloser Garage. So ist das Modell Navimow i205 AWD für 949 Euro bei Amazon erhältlich, das Modell Navimow i208 LiDAR kann für 1.149 Euro ebenfalls bei Amazon erworben werden. Alle Infos zu den Neuerscheinungen gibt es auch auf der Navimow-Website.

