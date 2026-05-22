Amazon Ember Artline: Amazons matter Kunst-Fernseher schon jetzt 27% günstiger

Anfang des Jahres vorgestellt, ist der neue Amazon Ember Artline Fernseher seit Anfang Mai erhältlich. Während Erstkäufer die unverbindliche Preisempfehlung bezahlen mussten, zeigt der Preis nur wenige Wochen nach Markstart deutlich nach unten. Der Ember Artline mit 55-Zoll Display kostet nur noch 729,99 Euro statt 999,99 Euro, der TV mit 65-Zoll Display ist von 1.299 Euro auf 1.029,99 Euro gefallen. Damit ihr den neuen Fernseher besser einschätzen könnt, findet ihr folgend noch einmal die wichtigsten Markmale.

Amazon Ember Artline bietet Kunstmodus im Standby

Mir persönlich gefallen ausgeschaltete Fernseher einfach nicht. Ein großer schwarzer Brocken an der Wand sieht einfach nicht ästhetisch aus. Der neue Lifestyle-Fernseher von Amazon, der auch Alexa+ unterstützt, bietet für dieses Problem einen Ambient-Modus an. Doch während klassische TVs mit einem glänzenden Bildschirm immer noch wie Fernseher aussehen, wartet der Ember Artline mit einem matten Display auf, sodass die anzeigten Kunstwerke wie ein echtes Bild an der Wand wirken. Dafür sorgt auch das komplette Design des Fernsehers, der letztendlich eher wie ein Bilderrahmen aussieht.

Das bietet der Amazon Ember Artline

Der Amazon Ember Artline wurde speziell für den Einsatz als Ambient-TV konzipiert und verbindet moderne Fernsehtechnik mit stilvoller Raumgestaltung. Der 4K-QLED-Fernseher unterstützt sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ und bietet dank Wi-Fi 6 eine schnelle sowie stabile Vernetzung. Gleichzeitig fällt das Gerät mit seinem besonders schlanken Design auf: Das Gehäuse misst lediglich 3,9 Zentimeter in der Tiefe.

Für eine hochwertige Darstellung von Kunstwerken und Fotos setzt Amazon auf ein mattes Display, das Spiegelungen deutlich minimiert und Inhalte unabhängig von den Lichtverhältnissen besonders elegant wirken lässt.

Auch die Bedienung steht im Fokus. Über integrierte Fernfeld-Mikrofone lässt sich der Fernseher direkt per Alexa-Sprachsteuerung bedienen, ohne zur Fernbedienung greifen zu müssen. Zusätzlich erkennt die Omnisense-Technologie automatisch, ob sich Personen im Raum befinden, und aktiviert beziehungsweise deaktiviert die Ambient-Funktionen entsprechend selbstständig. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch die direkte Anbindung an Amazon Photos sowie den Zugriff auf mehr als 2.000 kostenlose Kunstwerke.

Unser Testbericht folgt in Kürze

Noch hängt der Amazon Ember Artline nicht an meiner Wand, alleins ändert sich das bald. Ich werde mir den speziellen Fernseher von Amazon genauer ansehen und kann euch dann auch mitteilen, ob sich der Kunstmodus bezahlt macht und wie das Fernseherlebnis auf einem matten Display ist. Wenn euch die Daten schon überzeugt haben, könnt ihr schon kurz nach Marktstart deutlich günstiger zugreifen.