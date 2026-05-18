appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW21/2026 (2 News)

+++ Montag um 16:00 Uhr – Preiserhöhung bei Homey +++

Die von mir bereits mehrfach weiter empfohlene Smart Home Zentrale Homey wird teurer. Aufgrund gestiegener Kosten für Bauteile wie Arbeitsspeicher und eMMC-Speicher wird der Homey Pro ab dem 1. Juni 449 Euro statt 399 Euro kosten. Zum gleichen Zeitpunkt steigt der Preis des Homey Pro mini von 249 Euro auf 279 Euro.

+++ Montag um 15:50 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir einen Kindle Kids Edition verlost. Mittlerweile hat auch die Losfee ihr Werk vollbracht und die Mail von Jutta aus Bremen für uns aus dem Postfach gefischt. Die richtige Lösung lautete übrigens „Italien“.