Anfang des Jahres hat Apple den AirTag 2 auf den Markt gebracht, der über einen neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, lautere Lautsprecher und eine größere Reichweite verfügt. Wer mit dem Original Schlüssel, Koffer und Co. tracken möchte, bekommt das 4er-Set bei Amazon wieder günstiger. Statt ehemals 119 Euro, die im Apple Store weiterhin fällig werden, kostet das 4er-Set nur noch 74,99 Euro. Runtergebrochen auf einen einzelnen AirTag belaufen sich die Kosten auf 18,75 Euro.
AirTag 2: Die 10 Neuerungen im Detail
1. Neuer UWB-Chip für mehr Reichweite
Der UWB-Chip der zweiten Generation ermöglicht eine präzisere Ortung aus rund 50 Prozent größerer Distanz.
2. Präzisionssuche auf der Apple Watch
Erstmals funktioniert die genaue Ortung direkt am Handgelenk – via haptischem, visuellem und akustischem Feedback, ohne iPhone. Voraussetzung: Apple Watch Series 9, Ultra 2 oder neuer.
3. Lauterer Lautsprecher
Der überarbeitete Lautsprecher ist bis zu 50 Prozent lauter. Praktisch etwa bei tief verstauten Gegenständen und schwerer zu übertönen, was den Missbrauchsschutz erhöht.
4. Bluetooth mit größerer Reichweite
Eine neuere Bluetooth-Spezifikation sorgt für stabilere Verbindungen auf größere Distanz und hält den Kontakt zum „Wo ist?“-Netzwerk länger aufrecht.
5. Überarbeitetes Innenleben
Das interne Design wurde angepasst, um den größeren Lautsprecher unterzubringen.
6. Minimal schwerer, gleiche Abmessungen
Mit 11,8 g ist der AirTag 2 etwas schwerer als der Vorgänger, Größe und Form sind jedoch identisch. Vorhandenes Zubehör bleibt kompatibel.
7. Neue Beschriftung auf der Rückseite
Der AirTag 2 trägt auf der Rückseite nur Großbuchstaben und nennt nun explizit IP67, NFC und „Wo ist?“. So lassen sich beide Generationen auf einen Blick unterscheiden: Großbuchstaben = AirTag 2.
8. Nicht für Haustiere vorgesehen
Apple betont erneut: Der AirTag ist ausschließlich für Gegenstände gedacht, nicht für Personen oder Tiere, auch wenn viele ihn trotzdem so einsetzen.
8. Reset dauert etwas länger
Zum Zurücksetzen muss die Batterie viermal entnommen und wieder eingesetzt werden, mit kurzen Pausen dazwischen. Das ist aufwendiger als beim Vorgänger.
10. iOS 26.2.1 erforderlich
Der AirTag 2 setzt mindestens iOS 26.2.1 voraus. Ältere, nicht mehr updatefähige Geräte werden nicht unterstützt.
Bewährte Funktionen bleiben erhalten
Verlieren-Modus, NFC-Kontaktfunktion, Standort teilen und die Ortung über das „Wo ist?“-Netzwerk sind weiterhin an Bord. Betrieben wird der AirTag 2 mit einer vorinstallierten CR2032-Knopfzelle mit einer Laufzeit von über einem Jahr.
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Kommentare 5 Antworten
Wer hätte dat gedacht, bei der ersten Ausgabe blieb der Preis sehr lange konstant. Und nun rutscht er in den „Keller“.
Schitt, hätte ick mal gewartet 😉
Das liegt sicher daran, das der Tag ausschließlich als Schlüsselfinder zu benutzen ist! Als Diebstahl Schutz völlig ungeeignet das der Tag jeden Dieb direkt warnt das Tag vorhanden ist! Schade!
Eigentlich warnt ein AirTag nicht Diebe, dass diese getrackt werden, sondern ahnungslose Menschen, dass diejenigen wohl ohne gute Absicht getrackt werden.
Ist auch nicht als Diebstahlschutz gedacht und im Endeffekt sogar gut so, denn so werden die AirTags nicht an entsprechende Dinge dran gemacht wo der Typische Hanswurst dann selbst hinfährt um es sich wieder zu holen und dabei unter umständen nie wieder zurück kommt.
Wer hat denn die 2. Generation mal ausprobiert? Ich habe von der ersten rund 10 Stück im Umlauf (Schlüssel, Geldbörse, Essenskarten der Kids usw.). Hat mir schon oft geholfen :).