Anfang des Jahres hat Apple den AirTag 2 auf den Markt gebracht, der über einen neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, lautere Lautsprecher und eine größere Reichweite verfügt. Wer mit dem Original Schlüssel, Koffer und Co. tracken möchte, bekommt das 4er-Set bei Amazon wieder günstiger. Statt ehemals 119 Euro, die im Apple Store weiterhin fällig werden, kostet das 4er-Set nur noch 74,99 Euro. Runtergebrochen auf einen einzelnen AirTag belaufen sich die Kosten auf 18,75 Euro.



AirTag 2: Die 10 Neuerungen im Detail

1. Neuer UWB-Chip für mehr Reichweite

Der UWB-Chip der zweiten Generation ermöglicht eine präzisere Ortung aus rund 50 Prozent größerer Distanz.

2. Präzisionssuche auf der Apple Watch

Erstmals funktioniert die genaue Ortung direkt am Handgelenk – via haptischem, visuellem und akustischem Feedback, ohne iPhone. Voraussetzung: Apple Watch Series 9, Ultra 2 oder neuer.

3. Lauterer Lautsprecher

Der überarbeitete Lautsprecher ist bis zu 50 Prozent lauter. Praktisch etwa bei tief verstauten Gegenständen und schwerer zu übertönen, was den Missbrauchsschutz erhöht.

4. Bluetooth mit größerer Reichweite

Eine neuere Bluetooth-Spezifikation sorgt für stabilere Verbindungen auf größere Distanz und hält den Kontakt zum „Wo ist?“-Netzwerk länger aufrecht.

5. Überarbeitetes Innenleben

Das interne Design wurde angepasst, um den größeren Lautsprecher unterzubringen.

6. Minimal schwerer, gleiche Abmessungen

Mit 11,8 g ist der AirTag 2 etwas schwerer als der Vorgänger, Größe und Form sind jedoch identisch. Vorhandenes Zubehör bleibt kompatibel.

7. Neue Beschriftung auf der Rückseite

Der AirTag 2 trägt auf der Rückseite nur Großbuchstaben und nennt nun explizit IP67, NFC und „Wo ist?“. So lassen sich beide Generationen auf einen Blick unterscheiden: Großbuchstaben = AirTag 2.

8. Nicht für Haustiere vorgesehen

Apple betont erneut: Der AirTag ist ausschließlich für Gegenstände gedacht, nicht für Personen oder Tiere, auch wenn viele ihn trotzdem so einsetzen.

8. Reset dauert etwas länger

Zum Zurücksetzen muss die Batterie viermal entnommen und wieder eingesetzt werden, mit kurzen Pausen dazwischen. Das ist aufwendiger als beim Vorgänger.

10. iOS 26.2.1 erforderlich

Der AirTag 2 setzt mindestens iOS 26.2.1 voraus. Ältere, nicht mehr updatefähige Geräte werden nicht unterstützt.

Bewährte Funktionen bleiben erhalten

Verlieren-Modus, NFC-Kontaktfunktion, Standort teilen und die Ortung über das „Wo ist?“-Netzwerk sind weiterhin an Bord. Betrieben wird der AirTag 2 mit einer vorinstallierten CR2032-Knopfzelle mit einer Laufzeit von über einem Jahr.