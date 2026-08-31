Es ist schon ein paar Monate her, dass wir erstmals über die neuen Xiaomi Buds 6 berichtet haben. Ende Mai dieses Jahres wurden die Semi-In-Ears zusammen mit drei anderen Wearables des Herstellers erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Nach einiger Wartezeit konnte ich nun jedoch auch endlich ein Testexemplar der Kopfhörer ergattern und habe dies in den letzten zwei Wochen ausgiebig im Alltag ausprobiert. Ich kann daher in den nächsten Absätzen meine eigenen Eindrücke mitteilen. Los geht es aber zunächst mit den harten Fakten, sprich den Spezifikationen der Xiaomi Buds 6.

Mit der Neuerscheinung will Xiaomi bei seinen Semi-In-Ear-Kopfhörern klanglich nochmals eine Schippe drauflegen: Zum Einsatz kommt ein 11-mm-Treiber mit Drei-Magnet-System und einer 24-Karat-vergoldeten Membran. Letztere soll vor allem im Hochtonbereich für mehr Klarheit sorgen. Unterstützung kommt von digitalen Klangoptimierungen des Harman Golden Ear Teams: Harman Master Mode und Harman AudioEFX sollen den Sound zusätzlich verfeinern. Für kompatible Geräte ist außerdem Qualcomm aptX Lossless an Bord, das verlustfreie, hochauflösende Audioübertragung ermöglicht.

Auch beim räumlichen Hören setzen die Buds 6 auf moderne Technik. Ein adaptives Soundsystem soll Mittel- und Tieftonbereiche unabhängig von der individuellen Ohrform möglichst konstant wiedergeben. Dazu kommt dimensionales Audio mit Head-Tracking, wodurch sich eine immersive 360-Grad-Klangbühne erzeugen lässt. Für die ruhigeren Momente im Alltag steht eine aktive Geräuschunterdrückung mit den beiden Modi „Balanced“ und „Deep“ zur Verfügung, je nachdem, wie stark die Außengeräusche ausgeblendet werden sollen.

Drei Mikrofone gegen Wind und Lärm

Für Telefonate halten die Xiaomi Buds 6 ein Drei-Mikrofon-System mit KI-basierter Geräuschunterdrückung bereit. Laut Angaben des Herstellers können dabei Hintergrundgeräusche mit einer Lautstärke von bis zu 95 dB reduziert werden. Eine spezielle netzartige Akustikstruktur soll zusätzlich helfen, Windgeräusche einzudämmen. Selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s soll die Sprachübertragung dadurch klar bleiben, was insbesondere praktisch für Telefonate unterwegs, im Café oder auf dem Weg zur Arbeit ist.

Beim Tragekomfort setzt Xiaomi auf ein leichtes Semi-In-Ear-Design. Jeder Ohrhörer bringt lediglich 4,4 Gramm auf die Waage und soll sich dadurch weniger drückend anfühlen als klassische In-Ear-Modelle. Auch das Ladecase bleibt kompakt und ist in Graphite Black, Pearl White, Titan Gray und Nebula Purple erhältlich. Für die Verbindung mit anderen Geräten greifen die Buds 6 auf Xiaomi HyperOS zurück und sollen sich problemlos zwischen Smartphones, Tablets und weiteren Xiaomi-Geräten wechseln lassen. Erstmals unterstützt Xiaomi bei seinen Ohrhörern zudem Apples „Wo ist?“-Netzwerk und auch Googles Find Hub, so dass sich verlorene Buds über kompatible Apple- oder Android-Geräte aufspüren lassen.

Meine ersten Eindrücke zu den Xiaomi Buds 6

Mir wurden die Xiaomi Buds 6 in der Farbe Graphite Black für einen Testzeitraum von drei Wochen zugeschickt. Natürlich reicht ein solches Zeitfenster nicht, um die Semi-In-Ears einem Langzeittest im Alltag zu unterziehen, aber erste Eindrücke der Neuerscheinung kann ich zumindest mitteilen.

Geliefert werden die Xiaomi Buds 6 in einer simplen Pappverpackung, in der sich neben den beiden Ohrhörern und dem Ladecase nur noch ein kurzes weißes USB-A-auf-USB-C-Ladekabel befindet. Warum Xiaomi im Jahr 2026 immer noch Ladekabel mit USB-A-Anschluss beilegt, weiß wohl nur das Unternehmen selbst. Das Ladecase ist auf jeden Fall einen genaueren Blick wert, da es auf einen edlen Materialmix aus dunkelgrauem matten Kunststoff auf der Unterseite sowie hochglänzendem, fast schon silbrig wirkendem Kunststoff für den Deckel setzt.

Die Farbe des Deckels ist gleichzeitig auch identisch mit dem der Ohrhörer, die beim ersten Entnehmen aus dem Ladecase einen wertigen und edlen Eindruck hinterlassen. Langfristig heißt es aber auch hier, das Mikrofasertuch beizeiten aus der Schublade zu holen, da die glänzende Oberfläche der Earbuds sowie des Ladecase-Deckels sehr anfällig für Fingerabdrücke sind.

Über Akkulaufzeit und Tragekomfort

Vor der ersten Nutzung sollten die Huawei FreeBuds 6 samt Ladecase einmal vollständig geladen werden. Das funktioniert klassisch per USB-C, allerdings leider nicht kabellos über Qi2. Insgesamt soll das Gespann mit Ladecase rund 35 Stunden durchhalten, eine Ladung kommt in etwa auf 6 Stunden Laufzeit – allerdings bei deaktivierter Geräuschunterdrückung. Hat man letztere eingeschaltet, sinkt die Akkulaufzeit auf 3,5 Stunden mit einer Ladung und kumulierte 20 Stunden mit dem Ladecase. Das finde ich für ein neu erschienenes Modell im Jahr 2026 doch etwas dürftig, hier hätte man die vorhandenen Akkus von 35 mAh pro Earbud und 475 mAh im Ladecase noch erweitern sollen.

Die Verbindung mit dem Smartphone ist schnell erledigt: Nach dem Öffnen des Cases tauchen die Earbuds automatisch in der Bluetooth-Liste auf und können direkt gekoppelt werden. Das Design der Xiaomi Buds 6 ist stark an Apples AirPods angelegt, was bei mir schnell die Frage aufkommen ließ, wie die Earbuds in meinen vergleichsweise kleinen Ohren halten werden. Während ich bei meinem linken Ohr keinerlei Probleme beim Einsetzen der Buds 6 hatte, wollte der Ohrhörer im rechten Ohr partout nicht richtig sitzen und sorgte dafür, dass kein wirklich voller Klang aufkam. Egal, wie sehr ich den Earbud hin- und herschob, in die Ohrmuschel drückte, ja sogar vor dem Spiegel stand und den Sitz überprüfte: Der rechte Ohrhörer hielt wenn überhaupt nur kurz in einer einigermaßen komfortablen und guten Sound abgebenden Position, ehe er dann wieder verrutschte. Kein Wunder, dass ich seit Jahren auf klassische In-Ears wie die AirPods Pro setze, die direkt im Gehörgang sitzen und dadurch deutlich fester im Ohr sitzen.

Wer über kompatiblere, sprich etwas größere Ohrmuscheln verfügt als ich, sollte keine Probleme mit den Xiaomi Buds 6 bekommen. Für die Bedienung unterwegs gibt es an den „Stielen“ der Ohrhörer eine Touchsteuerung. Ein Festhalten des rechten Earbuds beispielsweise wechselt zwischen den Betriebsmodi Transparenz, ANC und Normal. Die aktive Geräuschunterdrückung ist durchaus vorhanden, erreicht aber leider keine Abschirmung wie bei meinen AirPods Pro 3 – was bei Semi-In-Ears allerdings auch verständlich ist.

Sound mit eigenwilliger Abstimmung

Beim Klang setzen die Xiaomi Buds 6 auf Dreifach-Magnet-Treiber mit Goldbeschichtung, Qualcomm aptX Lossless Audio sowie ein Harman Golden Ear Team Tuning. Im Zusammenspiel mit Apple Music und Lossless-Wiedergabe zeigt sich eine recht spezielle Abstimmung. Der Sound wirkt im Vergleich zu anderen von mir getesteten In-Ears und Semi-In-Ears eher dumpf und wenig detailreich. Trotz der offenen Bauweise entsteht zudem wenig räumlicher Eindruck: Die Musik wirkt eher eng und direkt im Kopf. Besonders die Höhen stehen im Vordergrund, während der Bass zwar vorhanden ist, sich aber eher zurückhaltend präsentiert.

Ab rund zwei Drittel der maximalen Lautstärke wirkt der Klang tatsächlich fast unangenehm. Die Höhen sind zu laut, drückend und dominant, während der Bass sehr stark in den Hintergrund rückt. Aufgefallen ist mir dies unter anderem bei Elbows „Lippy Kids“oder auch „So Why So Sad“ von den Manic Street Preachers. Bei Mumford & Sons’ „Little Lion Man“ hingegen wirkte der Sound ausgeglichener, dröhnte und vibrierte aber sehr eng im Kopf, was mich schnell dazu verleitete, die Wiedergabe zu stoppen. Wahrscheinlich sind Semi-Open-Ears einfach nicht für mich und meine Ohren geeignet, da ich eine ähnliche Erfahrung auch schon mit vergleichbaren Modellen anderer Hersteller gemacht habe.

Wer sich für die Xiaomi Buds 6 interessiert, findet die Neuerscheinung im deutschen Webshop von Xiaomi in den Farben Graphite Black, Pearl White, Nebula Purple und Titan Gray für jeweils 119,99 Euro. Bei Amazon gibt es drei der vier Farbvarianten für jeweils knapp 111 Euro inklusive kostenlosem Versand. Weitere Informationen zu den Semi-In-Ears gibt es auch auf der offiziellen Produktseite von Xiaomi.