Amazon hat aktuell die eigenen Streaming-Geräte im Preis gesenkt – ein guter Zeitpunkt zum Zugreifen. Egal, ob für den eigenen Fernseher oder als praktisches Geschenk: Mit einem Fire TV Stick verwandelt sich jeder Fernseher im Handumdrehen in ein komfortables Streaming-Gerät. Amazon hat die Preise für sämtliche Modelle spürbar gesenkt.

Fire TV Stick 4K Max für 47,99 Euro

Das aktuelle Spitzenmodell, der Fire TV Stick 4K Max, ist derzeit für nur 47,99 Euro statt 79,99 Euro erhältlich. Mit dem stärksten Prozessor der gesamten Fire-TV-Reihe ausgestattet, starten Apps blitzschnell und die Bedienung läuft durchgehend flüssig.

Zur Ausstattung gehören 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos, ergänzt durch Wi-Fi 6E für eine stabile Verbindung. Ein nettes Extra: Im Standby verwandelt sich der Fernseher auf Wunsch in eine digitale Kunstgalerie mit über 2.000 Werken und Fotografien in Museumsqualität.

Hinzu kommen 16 GB Speicher, doppelt so viel wie beim Standardmodell, sowie die Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition mit zusätzlichen Tasten für mehr Bedienkomfort.

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Fire TV Stick 4K Plus kostet nur noch 37,99 Euro

Zu den beliebtesten Modellen zählt der Fire TV Stick 4K Plus. Besitzt euer Fernseher bereits 4K-Auflösung, lassen sich Inhalte in echtem 4K streamen – je nach Anbieter versteht sich. Auch hier sind Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos mit an Bord, dazu das moderne Wi-Fi 6 für eine zuverlässige Verbindung.

Die beiliegende Alexa-Sprachfernbedienung ermöglicht die schnelle Suche und den Start von Inhalten per Sprachbefehl. Gängige Apps und Mediatheken wie Netflix, Prime Video, Disney+, ZDF oder ARD lassen sich problemlos einrichten. Was fehlt? Die Ambiente-Funktion, bei der Kunst im Standby angezeigt wird. Zudem muss dieser Stick mit 8 statt 16 GB Speicherplatz auskommen.

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Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte mit deinem Router verbunden sind.

Fire TV Stick 4K Select mit 45 Prozent Rabatt

Eine Zwischenlösung ist der Fire TV Stick 4K Select, der mit 29,99 Euro statt 54,99 Euro noch einmal günstiger ist, dafür technisch aber leicht nachlässt. Obwohl 4K Ultra HD unterstütz wird, gibt es kein Dolby Vision, dafür aber HDR10, HDR10+ und HLG. Statt Dolby Atmos-Audio gibt es nur Dolby-codiertes Audio, außerdem funkt der Stick noch mit Wi-Fi 5 statt Wi-Fi 6.

Während die Ambiente-Funktion verfügbar ist, gibt es keinen Support für Live-Videos als Bild-im-Bild sowie Alexa Heimkino. Wer die Funktionen sowieso nicht nutzt, kann noch einmal etwas mehr Geld sparen.

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Kein 4K? Dann lohnt sich die HD-Variante

Wer noch keinen 4K-fähigen Fernseher besitzt, findet mit dem Amazon Fire TV Stick HD eine günstigere Alternative. Auch dieses Modell ist derzeit reduziert und kostet statt 44,99 Euro nur noch 26,99 Euro.