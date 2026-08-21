pon 3.0: Die kostenlose Einkaufsliste mit Mega-Update

Die App „pon“ ist eine Einkaufsliste, die komplett kostenlos zum Download bereitsteht. Nachdem es um die App längere Zeit still war, meldet sich der deutsche Entwickler mit einem Mega-Update zurück, denn die App liegt ab sofort in Version 3.0 bereit. Wir schlüsseln für euch auf, was neu ist.

Die gute Nachricht zuerst: Am Finanzierungsmodell hat sich nichts geändert. Der Download ist weiterhin gratis, allerdings könnt ihr euren Dank mit einer freiwilligen Spende ausdrücken. Darüber hinaus verwaltet pon alle Daten lokal, sodass Anbindungen an externe Dienste nicht notwendig sind.

Das ist neu in pon 3.0

pon ist jetzt erwachsen, denn das Auftreten ist deutlich moderner. Der Entwickler stellt aber sicher, dass Bestandskundinnen und -kunden sich sofort wohlfühlen, da das grundlegende Bedienkonzept der App erhalten bleibt. Neben der Anpassung für die Apple Watch und das iPad könnt ihr eure Einkaufsliste einfach per Sprache füllen: „2 Packungen Milch, 10 Eier und Kaffee“, und pon fügt die Einträge automatisch der Liste hinzu.

Darüber hinaus erkennt die App, wie oft welches Produkt gekauft wird, um zu ermitteln, ob der Vorrat leer sein könnte. Anhand dieser Daten, die ebenfalls nur lokal gespeichert sind, kann pon berechnen, was noch da ist, was zur Neige geht und was man besser bald aufbrauchen könnte, um Mindesthaltbarkeiten einzuhalten. Da pon kein Tagebuch ist, in dem man verbrauchte Produkte pflegt, gibt es nur Vorschläge statt Gramm-genaue Vorhersagen.

Da pon die von Apple bereitgestellten Technologien nutzt, passiert alles ausschließlich auf dem eigenen Gerät. Lediglich bei geteilten Listen müssen Daten über einen Server geschickt werden, wobei die Inhalte stets privat bleiben. Es gibt keinen Zwischenspeicher, keine Analyse, kein Tracking, keine Werbung und kein Abo.

pon 3.0 jetzt kostenlos herunterladen

Wer pon ohnehin nutzt, wird sich schnell in Version 3.0 zurechtfinden. Gefällt die aktuelle Einkaufsliste nicht mehr oder ihr sucht mehr Funktionen abseits der Notizen-App, schaut euch pon definitiv an.