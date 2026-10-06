Siri AI lässt Europa weiter warten: Für iPhone-User wird es langsam zäh

Wer in der EU auf die neue Siri AI auf dem iPhone oder iPad wartet, braucht offenbar weiterhin Geduld. Laut Aussage von Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter könnte es noch mehrere Monate dauern, bis Apple die überarbeitete Sprachassistenz hierzulande freischaltet. Selbst das optimistischste Szenario sieht demnach eine Verzögerung von rund fünf Monaten vor, und auch dieser Zeitplan gilt ausdrücklich als Best Case.

Hinter der Verzögerung stehen die Vorgaben des europäischen Digital Markets Act (DMA). Apple hatte bereits angekündigt, Siri AI zum Start von iOS 27 und iPadOS 27 in der EU nicht auf dem iPhone und iPad anzubieten. Nach Angaben des Konzerns konnten die bisherigen Vorschläge für eine regulatorisch passende Umsetzung die europäischen Behörden nicht überzeugen. Auf dem Mac ist Siri AI in der EU dagegen bereits verfügbar.

Apple könnte den Frust der User einkalkulieren

Gurman vermutet zudem, dass Apple die fehlende Siri AI-Unterstützung nicht nur als regulatorisches Problem betrachtet, sondern sie auch als Druckmittel einsetzen könnte. Die Idee dahinter: Wenn europäische Nutzer und Nutzerinnen lange genug auf zentrale KI-Funktionen warten müssen, könnte der wachsende Unmut den politischen Druck auf die EU-Kommission erhöhen. Im Mittelpunkt des Streits steht unter anderem die Frage, unter welchen Bedingungen konkurrierende Sprachassistenten Zugriff auf bestimmte Funktionen des Apple-Systems erhalten sollen.

Damit zeichnet sich für iPhone- und iPad-User in Europa ein Déjà-vu ab. Schon bei Apple Intelligence kam es zu einer verzögerten EU-Verfügbarkeit. Bei Siri AI könnte sich die Geduldsprobe nun allerdings noch länger hinziehen: Selbst die von Gurman genannten fünf Monate würden einen Start frühestens Anfang 2027 bedeuten. Sollte Apple bei den Gesprächen mit den EU-Behörden nicht vorankommen, könnte sich der Termin weiter nach hinten verschieben.