Die Produkte aus dem Hause Kuxiu gefallen mir wirklich gut, und genau aus diesem Grund möchte ich heute die neue Powerbank Kuxiu S4 unter die Lupe nehmen. Es handelt sich um eine Solid-State-Powerbank, die eine höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten, eine optimierte Sicherheit sowie eine längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien aufweist.

Ausgestattet mit 10.000 mAh, fällt der Formfaktor kleiner aus als bei anderen Powerbanks der gleichen Art. Die Kuxiu S4 ist 103,69 x 69 x 13,55 Millimeter groß und wiegt dabei 214 Gramm. Handlich genug, damit sie auch samt iPhone in der Hosentasche verschwinden kann – zumindest bei Männern. Die Verarbeitung ist sehr gut, wobei das Gehäuse über eine Aluminiumlegierung verfügt, die von Haus aus für eine verbesserte Wärmeableitung sorgt.

Schlank, schnell und modern

Die kompakte Powerbank ist nicht nur hochwertig verarbeitet, sondern auch mit der modernsten Technologie ausgestattet. Durch die Magnete hält die Kuxiu S4 sicher am iPhone und lädt dieses mit Qi2.2 und 25 Watt flott auf, sodass man in rund 20 Minuten bis zu 58 Prozent nachtanken kann.

Als nette Extras hat Kuxiu sowohl einen Ständer als auch ein Display verbaut. Da der ausklappbare Ständer ebenfalls aus Aluminium gefertigt ist, steht das iPhone zusammen mit der Powerbank sicher. Und das ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat möglich.

Auf der Rückseite befindet sich auch das kleine Display, das mit runden Icons immer drei Informationen auf einen Blick anzeigt. Insgesamt kann die Powerbank sogar sechs Echtzeit-Einblicke liefern, darunter der Batteriezustand, die Betriebstemperatur, die Restkapazität, die kabellose Ladeleistung, die Typ-C-Ein-/Ausgangsleistung und aktive Sicherheitswarnungen.

Während die Zahlen immer gut ablesbar sind, sind die kleinen Icons eher schlecht zu erkennen. Daher ist es nicht immer einfach, die Werte der passenden Kategorie zuzuordnen. Da das TFT-Display nur Platz für drei Icons bietet, wechseln diese nach 5 bis 10 Sekunden munter durch. Des Weiteren gibt es keine Option, das Display auszuschalten. Sobald die Aufladung beginnt, leuchtet das Display durchgehend. Erst wenn die Powerbank keine Leistung mehr abgibt, stoppt auch die Anzeige.

Mein Fazit zur Kuxiu S4

Die neue Kuxiu S4 ist eine hochmoderne Powerbank, die auf die neuste Akku-Technologie setzt, sodass die Lebensdauer deutlich länger ist. Optisch ist die S4 kein Highlight, allerdings finde ich den klappbaren Ständer ziemlich praktisch. Das Display liefert zwar spannende Einblicke, doch eine ständige Anzeige ist meiner Meinung nach unnötig.

Loben möchte ich noch das beiliegende USB-C-Kabel, das auch direkt von Apple stammen könnte. Es ist mit Nylon umflochten und sehr hochwertig. Mit dem Kabel könnt ihr nicht nur die Powerbank wieder aufladen (ein Netzteil müsst ihr selbst stellen), sondern auch Geräte am USB-C-Anschluss mit 30 Watt aufladen.

So teuer ist die Kuxiu S4

Die Kuxiu S4 ist mit einer UVP von 81,95 Euro ausgepreist, allerdings ist der Preis schon jetzt auf 70,95 Euro gefallen. Das ist für eine Powerbank immer noch viel Geld, doch mit dem Gutschein APPGEFAHREN10 landet ihr letztendlich inklusive Versand bei 63,86 Euro.